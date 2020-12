Die Fertigstellung der neuen Kläranlage ist für das kommende Jahr der größte finanzielle Posten für die Gemeinde Thaya bei den Projektausgaben. Insgesamt sind 1.688.900 Euro für die diversen Projekte veranschlagt.

Die stolze Summe von 930.000 Euro ist für die in Bau befindliche Kläranlage für 2021 vorgesehen. „Der neue Teil ist soweit fertig, der Alte muss noch umgebaut werden“, berichtet Bürgermeister Eduard Köck. „Die maschinellen und elektrischen Anlagen sind auch noch fertig zu stellen. Im Mai soll der Betrieb gestartet werden.“

Groß ist auch die Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde. 165.000 Euro stehen deshalb für die Siedlungserweiterung Kaiserpark bereit. Zwölf Bauplätze wurden bereits aufgeschlossen, wovon elf schon vergeben sind. Jetzt werden noch vier weitere geschaffen.

Für den neuen Zahnarzt wird die bisherige Praxis von Zahnärztin Maria Schelkshorn um 75.000 Euro adaptiert. Die Praxis wird um die bisherige Wohnung vergrößert. Die Feuerwehr Oberedlitz schafft ein neues Fahrzeug (HLF I) an. Dafür stehen inklusive Mehrwertsteuer 146.000 Euro zur Verfügung.

Kürzung beim Straßenbau, zusätzliche Darlehen nötig

„Aufgrund der gesunkenen Einnahmen durch Ertragsanteile wird beim Straßenbau gekürzt werden müssen, und es werden Darlehen notwendig seien, die ursprünglich nicht vorgesehen waren“, meint Bürgermeister Köck.

Bei der Gemeinratssitzung am Montag wurde weiters beschlossen, dass vier neue Bauplätze in Thaya, drei in Niederedlitz sowie einen Gewerbegrund in Thaya geschaffen werden.

Die Energieliefervereinbarung mit der EVN-Strom wurde um drei Jahre verlängert.

Die Hundeabgabe wurde auf 20 Euro pro Jahr erhöht. Dies war ein Vorschlag seitens der Prüfer der Landesregierung. Ebenso die Erhöhung der Aufschließungsabgabe ab 1. Mai 2021 von 450 auf 480 Euro.

Vereinbart wurde auch, dass die Jubiläen der Gemeindebürger, bis sich die Corona-Lage verbessert, so durchgeführt werden, wie derzeit. Anstatt Hausbesuchen gibt es Gutscheine für die Gastronomie in Thaya.

Die Kosten für Inserate in den Marktnachrichten wurden etwas erhöht. Eine Seite kostet nun 140 Euro, ein halbe Seite 70 Euro und eine Viertelseite 40 Euro. Als Förderung für die heimische Wirtschaft kann jeder Unternehmer der Marktgemeinde Thaya einmal im Jahr eine Viertelseite gratis inserieren.

Alle Vereine und Feuerwehren der Gemeinde können, um die nötigen Covid-Sicherheitsvorschriften einzuhalten, den großen Gemeindesaal benutzen.