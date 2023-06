Großübung Waldbrand: 21 Feuerwehren probten den Ernstfall

Für die Übung wurden zwei Waldbrand-Szenarien im Radlbachwald vorbereitet: Zum einen stand ein Waldstück im Bereich Kranzlweg (KG Nonndorf) in Brand. Zum anderen kam es auch im Bereich des „Stadtwegs“ auf der Jaudlinger Seite des Radlbachwaldes zu einem Waldbrand. Die Löschwasserversorgung wurde dabei auf unterschiedliche Art und Weise beübt. Auch die Drohne der FF Waidhofen wurde zur Erkundung des Ausmaßes des Waldbrandes eingesetzt.

39.000 Liter Löschwasser befördert

Das vom Feuer betroffene Waldstück im Bereich Kranzlweg befand sich weit weg von möglichen Wasserentnahmestellen. Die ersten Löschmaßnahmen wurden von der FF Nonndorf mit dem Tankinhalt des RLF (Rüstlöschfahrzeug) vorgenommen. Um die Löschwasserversorgung weiterhin sicherzustellen, wurde der Wechselladeaufbau „Mulde Wasser“ der FF Waidhofen angefordert. Dieser wurde im Wald positioniert und von den eingesetzten Tanklöschfahrzeugen TLF (Tanklöschfahrzeug) 1+2 Waidhofen, RLF Thaya, TLF Windigsteig, RLF Vitis und RLF Nonndorf im Pendelverkehr mit Löschwasser versorgt. Das Löschwasser wurde in Kainraths und Nonndorf aus dem Hydrantennetz entnommen. Mithilfe einer Tragkraftspritze wurden 9 C-Rohre mit Löschwasser aus der Mulde zur Brandbekämpfung versorgt. Insgesamt wurden so ca. 39.000 Liter Löschwasser befördert.

Provisorisches Löschwasserbecken errichtet

Der zweite Waldbrand befand sich von Jaudling kommend am Waldrand des Radlbachwaldes. Ausgehend vom „Fiala-Teich“ in Jaudling wurden zwei Relaisleitungen mit einer ungefähren Länge von je 780 m durch 16 Feuerwehren errichtet. Gleichzeitig errichtete die FF Kleinschönau in der Nähe des Einsatzortes ein provisorisches Löschwasserbecken aus Steckleitern, Gurten und Planen als Pufferspeicher für das Löschwasser. Die erste Relaisleitung wurde als Versorgung des provisorischen Beckens verwendet. Aus dem Löschwasserbecken wurden 4 C-Rohre und 1 B-Rohr für die Brandbekämpfung mithilfe einer Tragkraftspritze gespeist. Mit der zweiten Relaisleitung wurden weitere 9 C-Rohre direkt versorgt.

Bei der nachfolgenden Übungsbesprechung in Nonndorf wurden die positiven und verbesserungswürdigen Punkte durch die Übungsleitung, die Einsatzleiter und die Übungsbeobachter dargebracht und besprochen.

Insgesamt nahmen 21 Feuerwehren mit 155 Mitgliedern an der Übung teil: FF Brunn, FF Buchbach, FF Eschenau, FF Grafenschlag, FF Großrupprechts, FF Heinreichs, FF Jaudling, FF Jetzles, FF Kainraths, FF Kleinreichenbach, FF Kleinschönau, FF Meires-Kottschallings, FF Niederedlitz, FF Nonndorf, FF Oberedlitz, FF Thaya, FF Ulrichschlag, FF Vestenötting-Kleineberharts, FF Vitis, FF Waidhofen/Thaya und FF Windigsteig. Die Unterabschnittskommandanten Erich Exl (FF Kainraths) und Klaus Bittermann (FF Kleinreichenbach) fungierten als Einsatzleiter. Die Übungsleitung übernahm ABI Georg Diesner (FF Windigsteig). Als Übungsbeobachter nahmen Abschnittskommandant Christian Panagl und Andreas Ullrich teil.