AMS-Zahlen im Bezirk Waidhofen: Trend weiter positiv

Werbung

Die Situation am niederösterreichischen Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin erfreulich. Die Arbeitslosigkeit geht 17 Monate in Folge zurück und die unselbstständige Beschäftigung steigt. Nichtsdestoweniger sind die wirtschaftlichen Aussichten aufgrund von multiplen Herausforderungen wie Inflation, Covid-19, Energieversorgung und Krieg für die zweite Jahreshälfte und das kommende Jahr getrübt.

Ende Juli waren beim AMS Waidhofen 424 Personen arbeitslos vorgemerkt – ein Rückgang um 48 Arbeitslose oder 10,2% im Vergleich zum Vorjahr. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019 ging die Arbeitslosigkeit im Bezirk sogar um 24,7% zurück“, sagt AMS-Geschäftsstellenleiterin Edith Palisek-Zach.

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ist ein Rückgang bei den Vorgemerkten zu verzeichnen. 190 vorgemerkte Frauen bedeuten ein Minus von 26 (oder –12,0 %), 234 Männer ein Minus von 22 (oder –8,6 %). Die in diesem Indikator nicht enthaltene Zahl der Arbeitslosen in Schulungen des AMS ist im Vergleich zum Vorjahr um 14 (oder 10,7 %) auf insgesamt 117 gesunken.

Somit waren Ende Juli 2022 in Summe 541 Personen, davon 424 Arbeitslose und 117 Personen in Schulung, beim AMS Waidhofen vorgemerkt, was einer Reduktion um 62 Personen oder 10,3 % gegenüber dem Vorjahresstichtag entspricht.

Fast 58 Prozent weniger Langzeitarbeitslose

Niederösterreich bleibt beim Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit weiterhin Top-Performer in Österreich. Im Juli verzeichnete NÖ mit einem Minus von knapp 3.000 (genau 2.959) bzw. 30,6% im Vergleich zu Juli 2019 den mit Abstand stärksten Rückgang – sowohl absolut als auch relativ - in ganz Österreich. Österreichweit beträgt der Rückbau -13,5%. „Im Bezirk Waidhofen verzeichnen wir einen 57,6-prozentigen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit gegenüber Juli 2019. Aktuell sind bei uns im Bezirk 39 Personen ein Jahr oder länger arbeitslos vorgemerkt. Wir wissen: Je länger Menschen ohne Erwerbstätigkeit sind, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Wir setzen auf unsere engagierte Vermittlungsarbeit“, betont Palisek-Zach.

Die Unternehmen aus dem Bezirk suchen weiterhin im hohen Ausmaß nach Arbeitskräften. Knapp 650 freie Stellen konnten heuer bereits mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden. Aktuell sind beim AMS Waidhofen 241 offene Stellen (davon 11 nicht sofort verfügbar) gemeldet. Den 27 Lehrstellensuchenden stehen 61 offene Lehrstellen (55 davon nicht sofort verfügbar) gegenüber.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.