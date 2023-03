Lese-Flashmob im Gym Waidhofen/Thaya

Über 4.300 registrierte Vorlesungen: mit über tausend Lesungen mehr als im Vorjahr brach der diesjährige Vorlesetag damit alle Rekorde. Auch in Niederösterreich griffen am 23. März viele zum Lieblingsbuch. Ganz unter dem Motto „Lesen bildet. Vorlesen verbindet.“ fanden Vorlese-Veranstaltungen im ganzen Bundesland statt. Die Schüler des Gymnasiums in Waidhofen an der Thaya organisierten in der Schule einen Flashmob, bei dem die Schüler vorlasen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.