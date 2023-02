Überraschung für Waidhofnerin Laura Ozlberger

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Von Platz sieben auf der Landesliste auf Platz drei im landesweiten Vorzugsstimmen-Ranking: Als die Waidhofner Spitzenkandidatin der Grünen das Vorzugsstimmen-Ergebnis sah, traute sie kaum ihren Augen: 1.063 Stimmen katapultierten sie vor die Waldviertler Spitzenkandidatin Silvia Moser (870 Vorzugsstimmen).

„Ich war total überrascht, so einen Erfolg habe ich mir nicht erwartet. Es war ja mein erster Antritt auf der Landesliste überhaupt, da rechnet man nicht mit so etwas“, gibt Ozl-berger zu. Im Bezirk Waidhofen erzielte sie 207 Vorzugsstimmen – deutlich mehr als SPÖ-Spitzenkandidat Christian Kopecek (186) und NEOS-Kandidat Kerim El Behi (69). „Eventuell haben meine Schuldiskussionsveranstaltungen in Baden und Mödling etwas zum Landesergebnis dazu beigetragen“, meint Ozlberger. Sie verstehe das Ergebnis als Auftrag der Grün-Wähler, die einer jungen Kandidatin ihr Vertrauen geschenkt haben.

Ob die Vorzugsstimmen-Reihung parteiintern Auswirkungen haben kann, darüber will Ozlberger noch nicht spekulieren. „Ich will da keinen Parteientscheidungen vorgreifen“, hält sie sich bedeckt.

