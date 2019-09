Aktuell kann die Toskana rund 40 Prozent ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken. Die sechs Windräder der W.E.B leisten jetzt dazu einen Beitrag.

Bereits im Dezember 2016 hatte die W.E.B im Ausschreibeverfahren den Zuschlag erhalten. Im Sommer 2018 rollten die Bagger an und die Bauarbeiten starteten. Der Windpark besteht aus sechs Vestas V136-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 19,8 Megawatt. Er befindet sich auf einem alten Industriegebiet, direkt an der toskanischen Küste und liefert in Zukunft jährlich sauberen Strom für über 30.000 Menschen; die CO2-Einsparung beträgt dabei knapp 35.000 Tonnen pro Jahr.

Jürgen Maier/Land NÖ W.E.B Vorstandsvorsitzender Frank Dumeier und Landeshauptfrau-Stellvertreter bei der Besichtigung des Windparks.

„Der Ausbau der Erneuerbaren Energie ist für uns derzeit sehr wichtig, wir möchten bis 2050 keine fossile Energie mehr benutzen. Wir möchten einen Mix aus verschiedenen Quellen nutzen, Geothermie, Sonnenkraft und auch die Windkraft. Dafür haben wir einen klaren Plan und werden wir an weiteren Windparks im Ausmaß von insgesamt 150 Megawatt arbeiten", betonte Frederica Fratoni, Umwelt-Regionalrätin der Toskana.

In Niederösterreich ist man mit dem Ziel, den Strombedarf aus erneuerbarer Energie zu decken, schon weiter: „Seit 2015 erzeugen wir 100 Prozent des Strombedarfs aus Erneuerbarer Energie. Das hilft nicht nur dem Klima, sondern auch der Wirtschaft. Denn aktuell haben wir in Niederösterreich bereits 40.000 Green Jobs, viele davon im ländlichen Raum, wie etwa in Pfaffenschlag, wo die W.E.B seit 25 Jahren ihre Firmenzentrale hat", hob Pernkopf hervor.

W.E.B Finanzvorstand Michael Trcka ergänzt: „Es ist unser Erfolgsrezept, immer im Waldviertel geblieben zu sein. Denn wenn man sich auf die gesamte Mannschaft jederzeit verlassen kann, dann kann man auch Projekte wie hier in der Toskana stemmen und damit auch in der Waldviertler Heimat wachsen."