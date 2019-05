Überhaupt war das Vorfinale des Bewerbs, bei dem nur junge Köche unter 30 Jahren teilnehmen dürfen, stark Waidhofen-dominiert. Denn neben Hölzl trat auch Foggy Mix-Chef Bernhard Zimmerl an – somit stamten zwei der sechs Teilnehmer aus unserem Bezirk.

Um überhaupt in die enge Auswahl zu gelangen, mussten sich Hölzl und Zimmerl unter fast 3.000 Teilnehmern aus dem deutschsprachigen Raum durchsetzen. Alle Bewerber erhalten dne gleichen Warenkorb, aus dem sie ein dreigängiges Menü zaubern müssen. Damit bewerben sie sich – wer genommen wird, kocht im Vorfinale das gleiche Menü. „Das ist wie in der Formel 1, wo man auch für einen Saison ein Auto bekommt. Bei uns ist es eben ein Menü, bei dem wir zwar noch ein wenig Feintuning betreiben können, aber grundsätzlich kocht man auch im Finale noch einmal dasselbe“, erklärt Hölzl.



Vier Stunden hatten die Köche Zeit. „Zu Hause habe ich das Menü zwar in drei Stunden geschafft, aber in einer ungewohnten Küche und vor hunderten Zuschauern war ich froh, vier Stunden Zeit zu haben“, erinnert sich Hölzl. Von der achtköpfigen Jury gab es noch ein paar Verbesserungsvorschläge, sonst aber durchwegs Lob und das Ticket fürs Finale, das im Herbst in München stattfinden wird.