Waldkirchen: 13 von 14 Stimmen für neuen Bürgermeister und Vize

Notwendig wurde die Neuwahl an der Gemeindespitze wie berichtet durch das Ausscheiden des bisherigen Bürgermeisters Rudolf Hofstätter und des bisherigen Vizebürgermeisters Gerhard Braunsteiner (beide ÖVP). Auch Gerhard Gaugisch war als Gemeinderat ausgeschieden. Als neue Gemeinderatsmitglieder wurden Andreas Stürmer und Manfred Weigmann angelobt, als drittes neues Mitglied soll Bernhard Russ angelobt werden.

Die Volkspartei als einzige Fraktion im Waldkirchner Gemeinderat schlug den 46-jährigen technischen Angestellten Reinhard Ringl als neuen Bürgermeister-Kandidaten vor. Ringl ist seit 2015 im Gemeinderat, seit 2020 ist er geschäftsführender Gemeinderat. In geheimer Wahl erhielt er 13 von 14 Stimmen, ein Stimmzettel war ungültig. Bevor ein neuer Vizebürgermeister gewählt werden konnte, musste erst eine Ergänzungswahl in den Gemeindevorstand durchgeführt werden. Die ÖVP-Gemeinderäte Roland Haidl und Florian Christian wurden als Nachfolger für Ringl und Braunsteiner vorgeschlagen, und beide mit jeweils 13 von 14 Stimmen gewählt.

Als neuer Vizebürgermeister wurde von der ÖVP der bisherige geschäftsführende Gemeinderat Herbert Haidl vorgeschlagen. 13 von 14 Stimmzetteln lauteten auf Haidl, einer blieb leer. Als neues Prüfungsausschuss-Mitglied (Ersatz für den in den Gemeindevorstand gewählten Roland Haidl) wurde Erich Premm mit 13 von 14 Stimmen gewählt, neuer Prüfungsausschuss-Vorsitzender statt Roland Haidl ist nun Markus Dörrer, der ebenfalls 13 von 14 Stimmen erhielt.

Gleich Arbeit für neuen Gemeinderat

Nach den Wahlen gab es auch gleich Arbeit für den unter neuer Leitung stehenden Gemeinderat. So wurde eine Erhöhung der Saalmiete im Gemeindezentrum beschlossen: Der Tagespreis steigt von 120 auf 130 Euro, der Halbtagespreis von 60 auf 70 Euro. Die Bar kostet für einen ganzen Tag nun 50 statt 18 Euro, da hier mittlerweile eine Heizung installiert worden ist. Auch die Kostensätze für die Küche wurden aufgrund der Verbesserung der Ausstattung von 24 auf 40 Euro pro Tag erhöht.

Baumaßnahmen bei Feuerwehrhäusern

Beim Feuerwehrhaus Schönfeld soll eine Wärmeisolierung auf rund 200 Quadratmetern Fläche mit 16 Zentimetern Dicke angebracht werden. Hier lag ein Angebot des Raiffeisen Lagerhauses Waidhofen zu 9.970 Euro vor. Da im Haushaltsvoranschlag für 2023 diese Kosten nicht vorgesehen sind, muss die Feuerwehr die Kosten vorfinanzieren. Die Gemeinde ersetzt dann nachträglich die Materialkosten.

Bauliche Maßnahmen stehen auch beim Feuerwehrhaus in Rudolz an. Hinter der Küche soll ein 9,5 Quadratmeter großer Zubau für den derzeit im Mannschaftsraum stehenden Ofen errichtet werden. Für das Mauerwerk und den Beton wurde das Raiffeisenlagerhaus Waidhofen um 17.676 Euro beauftragt, auch das Dach wurde ans Lagerhaus um 5.898 Euro vergeben. Den Zuschlag für die Ziegelblöcke für die Stützmauer erhielt die Firma Taxpointner für 9.042 Euro.

Wartungsverträge für Abwasserbeseitigungsanlage

Auf der Tagesordnung stand außerdem die Vergabe von Wartungsverträgen für die Abwasserbeseitigungsanlage in Waldkirchen. Die Firma Kaeser wurde für 1.200 Euro mit der Wartung der beiden Kompressoren beauftragt, die Firma Xylem mit der Wartung der neun Pumpen in den Pumpwerken und der Kläranlage um 3.523 Euro. Außerdem wurde die Kanalbenützungsgebühr für Feuerwehrhäuser in den Katastralgemeinden, wo die Abwasserbeseitigungsanlagen von Genossenschaften betrieben werden, ab 2024 von 200 auf 300 Euro pro Jahr erhöht.

Subventionen genehmigt

Zum Schluss wurde noch eine Reihe an Subventionen genehmigt: Der Kindergarten erhält 100 Euro für die Anschaffung eines Bollerwagens, der Kirchenchor Waldkirchen 175 Euro für die Anschaffung einheitlicher Schals. Da die Pfingstsammlung in letzter Zeit immer weniger Spenden einbrachte, entschloss sich die Gemeinde dazu, künftig bis auf Widerruf jährlich 100 Euro beizusteuern. 400 Euro erhält die Landjugend Dobersberg für das Waldviertler Volkstanzfest in Waldkirchen, und 228 Euro bezahlt die Gemeinde für die Verlängerung des Eintrags des Museums Humanum in Fratres auf der Plattform „Willkommen Österreich“.

Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.