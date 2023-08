Internist Alireza Mazinanian eröffnet Ordination in Waldreichs

13 Jahre ist es her, dass der gebürtige Iraner Alireza Mazinanian nach Österreich kam. In seiner Heimat hatte die Ausbildung zum Allgemeinmediziner absolviert, und diese Ausbildung in Österreich durch das Ablegen der erforderlichen Prüfungen anerkennen lassen.

Seite sieben Jahren ist er am Landesklinikum Waidhofen tätig, zur Zeit als Oberarzt in der Abteilung Innere Medizin. Dort wird er auch weiterhin voll beschäftigt sein, zusätzlich will er in seiner Wahlarztordination internistische Leistungen nach Terminvereinbarung anbieten.

Als die Entscheidung für den Bau einer Ordination gefallen war, musste alles schnell gehen. „Der Grundstücksverkauf in der neuen Siedlung in Waldreichs war ein Erlebnis für sich, Alireza Mazinanian kam, schaute sich das Grundstück an und kaufte es gleich“, erzählte Bürgermeister Ulrich Achleitner (ÖVP) bei der Vorab-Eröffnung der Ordination am Mittwoch. Errichtet wurde das 125 Quadratmeter große Ordinationsgebäude in Fertigteilbauweise. „Im Dezember wurde die Bodenplatte betoniert, im März war Baubeginn, am 20. Juni erfolgte die Übergabe“, fasst Alireza Mazinanian zusammen.

Umgesetzt wurde das Bauvorhaben vom Fertigteilhausanbieter Hartl Haus, wo man mit dem Bau von Arztordinationen beinahe Neuland betreten hatte. „Dies ist die zweite Ordination, die wir bauen“, merkt Christian Eßmeister von Hartl Haus an. „Wir haben uns gemeinsam mit dem Arzt die Ordination eines Allgemeinmediziners in Langschlag angeschaut, und dann individuell geplant“.

Foto: Michael Schwab

Seitens des Landesklinikums Waidhofen und der Gemeinde sei er stets auf seinem Weg unterstützt worden, hob Mazinanian hervor. Andreas Kretschmer, Leiter der Inneren Medizin, war bei der Eröffnungsfeier anwesend. „Ich wünsche dir alles Gute, ich freue mich, dass du in meinem Heimatort Waldreichs deine Ordination eröffnest“, merkte Kretschmer an. Bürgermeister Ulrich Achleitner hob hervor, wie wichtig für ihn die Erweiterung des ärztlichen Angebots in der Stadtgemeinde Groß-Siegharts sei. „Das sehen Sie auch an meiner Kleidung“, fügte er scherzhaft mit Blick auf die lange Hose bei hochsommerlichen Temperaturen hinzu. „Normalerweise trage ich bis November eine kurze Hose.“