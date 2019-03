Über einen noch längeren Zeitraum hatte er als Vorstandsvorsitzender der Waldviertler Sparkasse von 1842 auch wirtschaftlich eine sehr bedeutende Funktion inne.

Franz Gföller stand im 92. Lebensjahr. Bis zuletzt war er täglich zu Fuß in der Stadt unterwegs und verfolgte das Tagesgeschehen mit großer Aufmerksamkeit.

Das Begräbnis von Franz Gföller findet am Samstag, 30. März statt. Er wird ab 13.30 in der Pfarrkirche aufgebahrt und nach einem Trauergottesdienst am Friedhof Waidhofen bestattet.