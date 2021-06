17-jähriger Mopedlenker bei Unfall schwer verletzt .

Ein 17 Jahre alter Mopedlenker ist am Dienstagabend auf einem asphaltierten Feldweg in der Gemeinde Waidhofen a. d. Thaya-Land (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) in einen entgegenkommenden Pkw gekracht.