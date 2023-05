Waidhofen an der Thaya 73-Jähriger fünf Meter tief durch Dach gestürzt

Lesezeit: 2 Min A APA

Symbolbild Foto: Schindler

E in 73-jähriger Mann ist Samstagfrüh durch das Dach einer Lagerhalle in Waidhofen an der Thaya gebrochen und fünf Meter abgestürzt, berichtete die Polizei am Sonntag.