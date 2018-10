Rechtzeitig zur Ernte wurde die neue Getreidehalle des Raiffeisen-Lagerhauses Waidhofen fertig. Am Freitag fand die offizielle Eröffnung statt.

Obmann Albin Haidl begrüßte Gäste, Mitarbeiter und Vertreter der Bau-ausführenden Firmen zur Feier. „Es war keine leichte Entscheidung, eine derart große Investition zu tätigen, aber sehr notwendig. Wir müssen das Getreide unserer Mitglieder übernehmen und gesund erhalten können“, stellte er fest.

Geschäftsführer Wolfgang Schüller erklärte, dass die Errichtung der Getreidehalle der erste Schritt gewesen sei, um in weiterer Folge auch das Bau-Center vergrößern zu können. Viel Zeit sei in den Jahren 2012 bis 2015 in die Umwidmungsgespräche, Verhandlungen mit Land, Gemeinde und EKZ-Betreiber Reinhold Frasl geflossen, um schließlich mit dem Bauvorhaben beginnen zu können.

Die neue Getreidehalle hat nun eine zeitgemäße Zufahrt über den Kreisverkehr, die alte Getreidehalle musste wie einige andere Gebäude abgerissen werden. Mit rund 2,8 Millionen Euro ist das die bisher größte Investition in der 99-jährigen Geschichte des Raiffeisen-Lagerhauses Waidhofen.

Mitglieder ersparen sich lange Wartezeiten

Baubeginn war im Herbst 2017, nach der Winterpause wurde im Frühjahr fortgesetzt, im Juli war die Halle fertig. Sie hat ein Ausmaß von 98 Meter Länge und 20 Meter Breite, die Firsthöhe beträgt 12 Meter. Das ergibt eine Grundfläche von 2.000 m und ein Fassungsvermögen von 8.000 Tonnen Getreide. Durch die Mechanisierung und Automatisierung der Getreideübernahme ist es möglich, 120 Tonnen Getreide in der Stunde zu übernehmen, zu reinigen und zu lagern.

Über das gesamte Gelände wurden 27.000 m³ für die Getreidehalle und den neuen Baustofflageplatz an Erdbewegungen durchgeführt, 200.000 Kilo Eisen und 3.500 m Beton verarbeitet. Zusätzlich wurde eine Düngemittel- und Mehrzweckhalle errichtet, die ein Ausmaß von 600 m hat.

„Wir können nun die Getreideernte schneller und einfacher übernehmen und auch gesund erhalten. Dadurch sparen sich unsere Mitglieder Wartezeiten und wir können den internen Warenverkehr reduzieren. Es ist eine für alle sinnvolle Investition“, erklärte der Geschäftsführer abschließend.

Für die Bezirkshauptmannschaft Waidhofen unterstrich Florian Fraberger die wichtigen Funktionen des Raiffeisen-Lagerhauses Waidhofen als Nahversorger und Arbeitgeber in der Region.

Stadtrat Thomas Lebersorger betonte für die Stadtgemeinde Waidhofen ebenfalls die Bedeutung des Lagerhauses als Arbeitgeber. Dechant Josef Rennhofer nahm abschließend die Segnung der neuen Halle vor.