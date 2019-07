Willkommen im Varieté! So lautete der Titel der Abschlusspräsentation der Spezialausbildung, die im Herbst 2018 am „Theater an der Mauer“ (TAM) begann und am Wochenende ihren Abschluss fand.

Unter der künstlerischen und theaterpädagogischen Leitung von Nina Hlava, Vera Zolkina und Ewald Polacek entführten die Teilnehmer in eine bunte Welt des Varietés. Kurze Nummern bestehend aus Pantomime, Clownerie, Tanz, Show und Melodien aus Musical und Operette waren so vielfältig, dass für jeden etwas dabei war.

"Über das Jahr verteilt gab es immer andere Schwerpunkte"

So durfte man die stärkste Frau der Welt bestaunen, deren Kräfte dann doch zu wünschen übrig ließen, dem Lied „Aquarius“ aus dem Musical „Hair“ lauschen und sich bei einer Burlesque-Nummer mit Gehhilfe das Lachen verkneifen. Zwischendurch fand eine „Tierdressur“ der besonderen Art statt. Bei der Nummer mit Schwarzlicht bewies man Handschlagqualität und das Lied „Tomorrow belongs to me“ wurde gelungen performt.

„Que sera, sera, whatever will be, will be“ stellte dann den krönenden Abschluss dar, bei dem Hlava und Polacek mitsangen. „An fünf Wochenenden gab es über das Jahr verteilt immer andere Schwerpunkte“, erzählt Polacek. Neben den oben genannten Bestandteilen des Varietés lernten die Teilnehmer auch, was bei einer professionellen Aufführung hinter den Kulissen passiert: angefangen von der Lichttechnik, über Atemübungen und dem Hintergrundbild bis hin zur Regiearbeit. Das Erlernte wurde an dem überaus vergnüglichen Abend in der Abschlusspräsentation vorgestellt.