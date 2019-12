Schon vor dem Eingang wurde der Gast mit liebevoll gestalteter Dekoration empfangen. Die kleinen Kerzen versetzten ihn schon in weihnachtliche Stimmung, die sich in der Kirche noch verstärkte. Lauschen durfte man an diesem Abend sowohl den Klängen des Akkordeonensembles Wieczorek als auch Texten von Maria Manz und Christa Grubauer.

Die nachdenklichen Texte handelten davon, im Hier und Jetzt zu Leben. Andere griffen so sehr den Alltag heraus, sodass man sich und seine Gewohnheiten wiederfand – und dazu einfach schmunzeln oder sogar lachen musste.

Die Musik war perfekt auf die Lesung abgestimmt und bunt gemischt: von klassischen Stücken wie dem Klarinettenkonzert von Mozart über Stücke von Händel oder einem jungen Akkordeonkomponisten bis hin zu „You raise me up“. Langeweile kam keine auf. Die zahlreichen Besucher durften sich in der Pause über ein reichhaltiges Buffet freuen, bei dem sich rege Gespräche entwickelten. Der entspannte Abend ermöglichte ein Entfliehen vom Weihnachtsstress.