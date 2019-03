Groß war der Andrang bei der Eröffnung von Wolfgang Mahringers „Galerie am Kirchenplatz“ am Samstagnachmittag.

Gezeigt wurden Werke aus den vergangenen Stein- und Holzbildhauersymposien. „Die Gäste aus der Kunstszene, wie Günther Gross, Paul Seidl und Peter Berger, freuten sich, dass jemand so etwas macht. Sehr positiv wurde auch hervorgehoben, dass es durch meine Galerie jetzt eine leere Auslage weniger in der Stadt gibt“, freut sich Mahringer über das positive Echo, das er bei der Eröffnung seiner Galerie erhielt.

„Eines meiner Ziele ist, die alten Waidhofner Maler vor den Vorhang zu holen“

Wie berichtet, soll das Hauptaugenmerk auf der Bildhauerkunst liegen, wobei aber andere Kunstformen wie die Malerei nicht ausgeschlossen sind: „Eines meiner Ziele ist, die alten Waidhofner Maler, von denen ich einige Werke im Fundus habe, vor den Vorhang zu holen“, kündigt Mahringer an. Paul Seidl und Peter Berger meldeten konkretes Interesse an, ihre Werke in der Galerie zu zeigen. Geplant ist, alle vier bis sechs Wochen einem anderen Künstler die komplette Ausstellungsfläche zur Verfügung zu stellen und die Galerie an zwei Wochenenden zu öffnen. Die aktuelle Ausstellung ist noch am kommenden Wochenende zu sehen.