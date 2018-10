70 Jahre nach der Grundsteinlegung für das heutige Autohaus Wais wurde ein weiterer Meilenstein der Firmengeschichte gelegt: der Abschluss des großangelegten Umbaus und die Modernisierung des Betriebsstandortes.

Mit einer Eröffnungsfeier für geladene Gäste am Donnerstag und einer Hausmesse mit speziellen Angeboten am Wochenende wurde die Neueröffnung gebührend gefeiert. Gut eineinhalb Jahre dauerte die Rundum-Erneuerung des Autohauses, bei der ein Teil des Bürogebäudes aus statischen Gründen abgerissen werden musste, um einen modernen Schauraum zu schaffen, der den heutigen Qualitätsstandards der Marke Volkswagen entspricht.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde ein modernes Reifenlager errichtet, der Gebrauchtwagenplatz und die Büros wurden modernisiert. Für die Werkstattkunden steht nun eine Wartelounge mit Selbstbedienungstheke zur Verfügung. Außerdem wurde eine neue Bürstenwaschanlage am Betriebsgelände eingerichtet.

Einheitliches Niveau war Ziel des Umbaus

Bei der Eröffnungsfeier am Donnerstag erinnerte sich der Marketing- und Verkaufsleiter Jürgen Wais, der nach einigen Jahren in Wien vor zwei Jahren in den elterlichen Familienbetrieb als Vertreter der vierten Generation eintrat, an ein Gespräch mit seinem Vater Leo Wais im Schauraum: „Wir kamen zu dem Schluss, dass ein Schauraum mit unterschiedlichen Niveaus nicht ideal für eine moderne Fahrzeugpräsentation ist.“

Beim ersten Gespräch mit dem Architekten zeigte sich dann, dass das Projekt „Fit für die Zukunft“ einen Vollumbau im laufenden Betrieb erfordern würde. „Die Mitarbeiter hatten während dieser Phase mit engen Platzverhältnissen zu kämpfen. Ich möchte mich daher bei allen Mitarbeitern dafür bedanken, dass sie in dieser Zeit ihr Bestes gaben, um unsere Qualitätsstandards aufrecht zu erhalten“, betonte Wais.

Bürgermeister Robert Altschach freute sich, die Neueröffnung eines Waidhofner Traditionsbetriebes feiern zu dürfen: „Danke, dass Sie dem Standort die Treue gehalten haben“, wandte sich Altschach an die Familie Wais. Ein Höhepunkt des Abends war der Vortrag des Ultralangstreckenradsportlers Christoph Strasser, der über die wichtige Rolle der Motivation und der klaren Zielsetzung für der Erreichung unmöglich scheinender Ziele sprach.

Bei der Hausmesse am Samstag und Sonntag wartete nicht nur ein Eröffnungsbonus auf die Besucher, sondern auch ein Rahmenprogramm, bei dem am Samstagnachmittag die Waldviertler Charity Oldtimer Trophy mit mehr als 100 Fahrzeugen durch das gesamte Betriebsgelände fuhr.