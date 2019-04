Zwei Jahre lang dauerten die Vorbereitungen, unzählige Kostüme mussten genäht und Choreographien für über 100 Mitwirkende erstellt und einstudiert werden: Der Ballettabend unter dem Titel „Zeitenwende“ verlangte der Ballettschul-Leiterin Sabina Kühtreiber und ihrem Mann Bruno einiges ab.

Doch die Mühen hatten sich gelohnt. Im fast voll besetzten Stadtsaal verfolgten hunderte Zuschauer am Samstag die aufwendige Show mit ausgefallenen Kostümen und tollen, bewegten Hintergrundprojektionen, welche das Publikum in die Zeit Gustav Klimts um die Jahrhundertwende entführte.

Im Nu tauchte man ins Pariser Nachtleben des Jahres 1900 ein, genauer gesagt, ins legendäre „Moulin Rouge“, wo sich Gustav Klimt, verkörpert von Alena Brunner, mit seiner Muse Emilie Flöge (Magdalena Panagl) als Überraschungsgast einstellte. Der Absinth als neues Modegetränk, auch als „grüne Fee“ bekannt (dargestellt von Victoria Märkl), berauscht bald die Gäste im Moulin Rouge, die kleinen Teufelchen tanzen über die Bühne, und Amor kann mit seinen Pfeilen so manche Romanze anbahnen.

Die Fotografin Madame d‘Ora (Hannah Hofmann) dokumentiert alles, auch als sich Klimt im Atelier einem seiner Modelle zu sehr nähert und dadurch die Eifersucht von Emilie Flöge weckt. Diese lässt daraufhin in ihrem Modesalon ihren Gefühlen freien Lauf, was schließlich ein einer beeindruckenden Modenschau der neuen „Reformkleider“ auf der Bühne gipfelt.

Wer die Premiere versäumt hat: Für die Vorstellungen am 6. April um 18 Uhr und am 7. April um 16 Uhr gibt es noch Karten.