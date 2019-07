Balls&Beats – ein Event der Superlative verabschiedete sich am 20. Juli mit einem lachenden und einem weinenden Auge bei „The Final“ im Stadtsaal. Mit kleinen Rückblicken und Aftershowvideos ließen die Mitglieder emotionale, humorvolle und besondere Momente noch einmal Revue passieren und boten den Besuchern einen mitreißenden Rück-, Aus- und Einblick.

Was wäre Balls&Beats ohne die Idee und seinen Namensgeber Harald Angel alias „Hatsch“? „Alles begann mit der blauen Website von Epos4, einer Chatplattform mit Gruppen ähnlich wie das heutige Facebook“, erzählte der Mitgründer. „Im Juli 2007 haben wir das erste Sommersportevent veranstaltet – der Probelauf für Balls&Beats – wie sich später herausstellte.“

Fast zeitgleich entstand der Jugendkulturverein „Hut Kultür“ von Christoph Mayer. „Unser Ziel war es die Jugendkultur zu reaktivieren und Stars auf die Bühne zu bringen“, merkte der heutige Obmann an. Es dauerte nicht lange und die beiden halfen sich bei ihren Vereinen gegenseitig. Bald fiel der Entschluss: Eine neue Herausforderung muss her.

Sie schlossen sich zusammen und gründeten 2011 gemeinsam den gleichnamigen Verein zum Event. Der Grund war, dass ihnen in der Stadt etwas fehlte, die Region belebt wird und sich die Fortgehkultur verbessert. Die Ausgaben für ihr Herzensprojekt stiegen von Jahr zu Jahr.

Ausgaben schnellten mit der Zeit in die Höhe

„Gestartet haben wir 2011 mit Ausgaben von 11.000 Euro, im Jahr 2018 erreichten diese aber aufgrund der Acts einen Höchstwert von stolzen 80.000 Euro“ erzählte Obmann-Stellvertreter Thomas Micko. „Wir bekommen davon keinen Cent und arbeiten ehrenamtlich. Wenn sich ein Gewinn ergeben hat, haben wir diesen gespendet“, betonte Mayer.

Um auch die Zuschauer in „The Final“ einzubinden, wurde das Onlinespiel „Kahoot“ mit humorvollen und kuriosen Fakten und Statements vorbereitet. Jeder konnte sich über sein Smartphone einloggen und im besten Fall die richtige Antwort schneller als alle anderen Mitspieler auswählen.

Der Obmann verkündete dann, wieso das Event in Zukunft nicht mehr stattfinden wird: „Wir alle werden älter und setzten andere Prioritäten, viele von uns haben eine Familie oder eine Firma gegründet. Die Veranstaltung hat solche Ausmaße angenommen, dass die Obergrenze bereits erreicht ist. Wir bräuchten noch mehr als 150 freiwillige Helfer und auch unsere Kompetenzen reichen nicht mehr aus. Ebenso wird es immer schwieriger bei uns im Waldviertel Mitstreiter zu finden, die einen unterstützen.“

Er ist sich sicher: „Am meisten werde ich die gemeinsame Zeit mit meinen Kollegen, die mittlerweile zur Familie geworden sind, vermissen – gar nicht so sehr das Event selbst.“ Er beschrieb den Abend als „sehr emotional und definitiv etwas ganz Besonderes“. „Ich muss jedoch sagen, dass die Dankbarkeit für all die schönen Momente, die wir zusammen erlebt haben, überwiegt und sich auch ein etwas erlösendes Gefühl in mir breitmacht“, bedankte er sich dafür, dass so viele gekommen sind.

„Ich kann mir vorstellen, dass es ein Comeback geben wird. Vielleicht würde ich es mir sogar innerlich wünschen und dann als Besucher teilnehmen – aber mal sehen, was die Zeit so mit sich bringt“, macht’s Mayer noch spannend. „Die Motivation und die Nachfrage sind zweifellos vorhanden und falls es soweit sein sollte, kann der Verein definitiv auf meine Unterstützung zählen.“