Schon bald wird es ernst mit dem Bau des neuen Baumarkts des Raiffeisen-Lagerhauses Waidhofen: Mitte April sollen die Bauarbeiten für das insgesamt rund fünf Millionen Euro teure Vorhaben starten.

Im Vorfeld wurde bereits im Vorjahr die neue Getreide- und Mehrzweckhalle errichtet – die alte musste abgerissen werden, um Platz für die Aufschließungsstraße für die Betriebsgebietserweiterung zu schaffen. Auch ein eigener Ast am Kreisverkehr musste errichtet werden. Die Planung erfolgte gemeinsam mit dem Einkaufszentrums-Betreiber Reinhold Frasl, der wie berichtet im neu geschaffenen Betriebsgebiet eine Fachmarktzeile errichten will.

Michael Schwab Geschäftsführer Wolfgang Schüller mit einem 3D-Modell des neuen Baumarkts und der angrenzenden Fachmarktzeile.

„In der ersten Bauphase beginnen wir mit dem Neubau hinter dem bestehenden Markt. Im zweiten Schritt übersiedeln wir provisorisch einen Teil des Markts zu einem kleinen Teil in den Neubau, um Platz im Bestandsgebäude für den dortigen Umbau zu schaffen“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Schüller. Da der Zu- und Umbau im laufenden Betrieb erfolgt, warten einige Herausforderungen auf die Geschäftsführung und die Mitarbeiter.

„Es wird zu Einschränkungen kommen, wir werden Container brauchen, und die Warenbestellung und Aktionen müssen auf den Bauzeitplan abgestimmt werden“, erläutert Schüller. „Das muss man schon ein halbes Jahr vorher planen.“ Rund eineinhalb Jahre Bauzeit sind geplant, die Fertigstellung des neuen Baumarkts sollte bis zum Sommer 2020 erfolgen. Mit etwa 5.000 m2 Gesamtfläche (Innen- und Außenbereich plus Lager, Büros, Musterflächen etc.) wird die Marktfläche nach Umbau und Erweiterung doppelt so groß wie heute sein.

Die Einrichtung des Baumarkts wird nach dem neuesten Ladenbaukonzept erfolgen.