27 professionelle, in Seilklettertechnik ausgebildete Baumpfleger traten in fünf Gruppe zu jeweils fünf oder sechs Mitgliedern an. Am Samstag mussten die Gruppen fünf Stationen durchlaufen, an denen der Umgang mit der Wurfschnur zum Anbringen von Aufstiegsseilen in der Baumkrone, das Schnellklettern, die Aufstiegstechnik, die Rettung einer verunglückten Person aus einer Baumkrone und verschiedenen Aufgaben des Arbeitskletterns beurteilt wurden.

Die Besten der Vorrunde traten am Sonntag zum „Masters“ an, bei dem verschiedene Arbeitssituationen absolviert werden mussten. Krisztian Kmety ging als Sieger hervor, der zweite Platz ging an Tristan Samhaber. Bei den Frauen siegte Erika Makula.