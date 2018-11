Banges Warten und Nervosität prägten das Bild im Sitzungssaal im Waidhofner Rathaus am Mittwoch um 16 Uhr.

Denn, wie Bürgermeister Robert Altschach den bereits anwesenden ÖVP-Mandataren erklären musste, hatten Stadtrat Eduard Hieß und der von der SPÖ abgesprungene Gemeinderat Reinhard Jindrak Verspätung. Während Jindrak einige Minuten nach 16 Uhr kam, dauerte es geschlagene 35 Minuten, bis auch Hieß eintraf. Ohne die 14 ÖVP-Mandatare und Reinhard Jindrak wäre der Gemeinderat (insgesamt 29 Mitglieder) in dieser Sitzung nicht beschlussfähig gewesen, da von den übrigen Fraktionen, wie schon beim letzten 16-Uhr-Termin, niemand kam.

Da der umstrittene Grundankauf nun bereits zum zweiten Mal auf der Tagesordnung stand, reichte diesmal die Anwesenheit der einfachen Mehrheit der Mandatare. Nach der Eröffnung der Sitzung ging alles recht schnell. Der beim ersten Mal nicht-öffentlich abgehandelte (und damals mehrheitlich abgelehnte) Ankauf von Gründen in Hollenbach und Alt-Waidhofen auf dem Areal des ehemaligen Golfplatzes zum Preis von rund 247.473 Euro von Gerhard Ergott, der seinen Hauptwohnsitz in Zypern hat, wurde einstimmig beschlossen.

Details sollten nicht an die Öffentlichkeit

Die Grundstücke im Ausmaß von 8,8 Hektar wurden der Stadtgemeinde Waidhofen von Ergott zum Kauf angeboten. „Wenn wir landwirtschaftliche Grundstücke angeboten bekommen, die für uns attraktiv sind, ist es üblich, dass wir zuschlagen. Wenn wir von Land- und Forstwirten Grundstücke ankaufen wollen, dann wollen diese das oft nur im Tausch gegen andere, gleichwertige Flächen tun. Die neuen Tauschflächen könnten unter anderem für das Vorhaben ‚Heimatsleitn’ wichtig sein, da wir dort noch nicht alle erforderlichen Grundstücke besitzen“, erklärt Bürgermeister Robert Altschach.

Warum der Deal diesmal öffentlich beschlossen werden konnte, der ursprüngliche Dringlichkeitsantrag aber in den nicht-öffentlichen Teil aufgenommen war? „Kurz vor der Sitzung tauchte ein Side-Letter zum bereits unterschriebenen Kaufvertrag auf. Ich wollte den Gemeinderäten die Chance geben, umfassend Fragen zu stellen und Details zu diskutieren, die nicht unbedingt in der Zeitung stehen müssen. In der Zwischenzeit konnten diese Details geklärt werden, weshalb nichts dagegen sprach, den Punkt öffentlich zu behandeln“, begründet Robert Altschach sein Vorgehen.