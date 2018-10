Tiefe Trauer und Bestürzung herrscht bei der Feuerwehr Waidhofen über den plötzlichen Tod ihres ehemaligen Kommandanten Karl Oberbauer am Sonntagmorgen. Oberbauer stand erst im 58. Lebensjahr.

Karl Oberbauer war am 1. Jänner 1978 der Feuerwehr Heinreichs (Gemeinde Vitis) beigetreten, am 2. August 1993 war er zur Feuerwehr Waidhofen überstellt worden. Besonders Ausbildung iund vorbeugender Brandschutz waren ihm ein großes Anliegen. Daher war Oberbauer viele Jahre als Ausbilder in der Feuerwehr Waidhofen und im Bezirk tätig. Höhepunkt seiner Feuerwehrkarriere war die Tätigkeit als Kommandant der FF Waidhofen von 2009 bis Jänner 2016.

"Er war ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele"

Für seine Tätigkeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, so das Verdienstzeichen 2. Klasse in Silber des Landesfeuerwehrverbandes, das Verdienstzeichen 3. Stufe des Bundesfeuerwehrverbandes, das Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Waidhofen in Gold und das Ehrenzeichen für 40-jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens. Oberbauer wurde nach seinem Ausscheiden aus der Funktion als Kommandant mit dem Titel „Ehrenhauptbrandinspektor“ ausgezeiczhnet.

„Karl Oberbauer war ein äußerst zuverlässiger Feuerwehrkamerad und sehr aktiv am Feuerwehrgeschehen beteiligt, er war ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele und hinterlässt eine sehr große Lücke in seiner Feuerwehr“, heißt es im Nachruf auf der Homepage der Feuerwehr Waidhofen.

Bestürzt über den Tod Oberbauers ist auch Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger. „Ich bin ungefähr im Alter von Karl Oberbauer und frage mich, wie sinnvoll Dinge in unserer Gesellschaft wie Hektik, Neid, Macht und Streit sind. Wir sollten uns viel mehr auf die wesentlichen A nliegen des Lebens beschränken, wie eben auch auf die Kameradschaft, die auch Karl Oberbauer sehr geschätzt hat.

Beruflich war Karl Oberbauer bei der Umweltschutzanstalt des Landes im Bereich Abfallentsorgung tätig. Er hinterlässt seine Gattin, seine Eltern und erwachsene Kinder.

Das Begräbnis von Karl Oberbauer findet am Donnerstag, 25. Oktober statt, ab 13 Uhr Aufbahrung in der Stadtpfarrkirche Waidhofen, um 14 Uhr wird das Requiem abgehalten, anschließend wird er auf dem Friedhof Waidhofen bestattet.