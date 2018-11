Die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft „Kamptal“ hat im Stadtgebiet wieder einmal „zugeschlagen“: Nachdem schon das Grundstück der ehemaligen Fleischereivereinigung in der Felser-Straße an die Horner Genossenschaft gegangen war, hat sie nun in einem Bieterverfahren auch das restliche Grundstück des ehemaligen Landespflegeheimes in der Schadekgasse erworben.

Dieses rund 4.000 m2 umfassende Grundstück wurde nach einem Bieterverfahren vom Land verkauft, Gerüchten zufolge hat die „Kamptal“ mit einem sehr hohen Angebot den Zuschlag erhalten.

Prokurist Wolfgang Berger gab sich relativ zugeknöpft: „Der Kauf wird gerade abgewickelt, es ist zu früh, Genaueres dazu zu sagen, wir erheben gerade erst die Daten“, erklärte er dazu.

Bausperre aufgehoben

Etwas konkreter wurde Berger bezüglich der Gründe in der Felser-Straße, die ebenfalls seit einigen Jahren bereits der Genossenschaft gehören und schon mehrmals mit einem Bauverbot durch die Stadtgemeinde belegt waren. Die Bausperre wurde nämlich aufgehoben, die Genossenschaft will im kommenden Jahr beginnen, dort sechs Reihenhäuser zu errichten. Aber dort soll auch ein größerer Wohnbau entstehen, wie Berger anmerkte.

Tatsächlich dürfte es aber zwischen „Kamptal“ und Stadtgemeinde noch keine Einigung über die mögliche Bauklasse an diesem Ort geben, durch die die Anzahl der Geschosse festgelegt wird. Auf jeden Fall müsse auch der Wohnbau in der Felser-Straße in die Umgebung passen, merkte dazu der für Raumplanung zuständige Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl an.

Die Bauklasse könnte auch in der Schadekgasse eine Rolle spielen, denn bei einem hohen Grundstückspreis sind mehr Geschosse notwendig.