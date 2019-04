„Brücken Stüberl“ wurde feierlich eröffnet .

Das „Brücken Stüberl“ in Waidhofen wurde am Freitag feierlich eröffnet. Die Betreiber Jiri und Eva Kadlec übernahmen bereits im Februar das Lokal am Ufer der Thaya bei der „Robert-Hamerling-Brücke“ und luden nun zur offiziellen Eröffnung.