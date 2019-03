Zweifel an der Unverfälschtheit der Rechnungen und E-Mails, die der NÖN zugespielt wurden, hat Bürgermeister Robert Altschach.

„Es sieht für mich so aus, als sei hier mit Markierband gearbeitet worden, und handschriftliche Ergänzungen hinzugefügt worden, mit einer Schrift, die ich nicht kenne. Die Belege an sich und meine Unterschriften dürften echt sein, aber es ist fraglich, ob die zugespielten Kopien tatsächlich den Originalen entsprechen, oder ob sie ein wenig ‚getunt‘ wurden, um eine bestimmte Aussage zu transportieren“, meint Altschach, nachdem er die Abdrucke in der NÖN studiert hatte. Er dürfte damit die auf manchen Belegen vorgenommene Markierung des fehlenden Vermerks „Sachlich richtig“ meinen.

zVg 2.500 Euro für einen Workshop – der Beleg dürfte laut Bürgermeister echt sein, er vermutet aber Manipulationen.

Auf den Kopien, welche der NÖN vorliegen, sieht es jedoch eher nach einer Markierung mit einem Stift als nach einer Retusche aus. Die Vorgehensweise, derartige Belege den Medien zuzuspielen, kritisiert Altschach scharf: „Für solche Unterlagen gilt das Amtsgeheimnis. Wenn ein Mitarbeiter oder Funktionär solche Dinge weitergibt, ist das ein strafrechtlich relevanter Tatbestand“, stellt Altschach klar. Die Originale der fraglichen Belege will er für einen Vergleich mit Verweis auf das Amtsgeheimnis nicht offenlegen, er könne dies auch im Gespräch nicht detaillierter ausführen – wegen der Amtsverschwiegenheit, an die er sich halten wolle.

Auch die Authentizität der E-Mails sei zu hinterfragen: „80 Prozent der Leute haben Outlook als Mailprogramm zu Hause, so eine Mail kann man auch fälschen.“ Kritik kommt auch von der SPÖ – und zwar an der Tatsache, dass die Rechnungen an die Öffentlichkeit herangetragen wurden. „Das hat an meinem Weltbild gerüttelt. Wir sind der Verschwiegenheit verpflichtet, und so wie in jedem Betrieb gibt es auch in der Gemeinde Interna, die nicht nach außen getragen gehören, wie eben solche Belege“, sagt Gemeinderat Andreas Hitz. Die Manipulationsvorwürfe von Altschach will er nicht kommentieren.

Für den IG-Stadtrat Martin Litschauer ist die Frage, ob die weitergegebenen Belege manipuliert wurden oder nicht sekundär. „Primär geht es in der Causa darum, auf welcher Grundlage diese Zahlungen getätigt wurden, ob sie gemeindeordnungskonform sind oder nicht. Wenn die Zahlung so nicht hätte stattfinden dürfen, weil es sich um eine vom Gemeinderat zu beschließende Subvention handelt, dann ändern daran auch meinetwegen auf die Rechnung gezeichnete Blumen nichts mehr“, stellt Litschauer seine Sichtweise klar.

Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) meint, es komme leider immer wieder vor, dass Dinge wie diese an die Öffentlichkeit gelangen. „Ich habe in dem Fall aber Verständnis, denn wenn man sich an den Bediensteten abputzen will, ist das das Schäbigste, was es gibt“, räumt Waldhäusl ein.