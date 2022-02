Caritas-Werkstatt sucht Partner zur Neugestaltung des Gartens

Ein Ort zum Wohlfühlen soll er sein, der neue Garten für die Mitarbeiter mit Behinderungen der Caritas-Werkstatt Waidhofen an der Thaya. Deshalb hat man sich bereits rechtzeitig vor Frühlingsbeginn Gedanken zur Realisierung des neuen Gartens gemacht.

Aufmerksamen Spaziergehern ist es vielleicht schon aufgefallen - da tut sich was im Garten der Caritas Werkstatt Waidhofen an der Thaya! Um Platz für die neuen Gartenträume zu schaffen, wurden bereits die alten und mittlerweile auch zu hohen Bäume mit professioneller Hilfe gefällt und zu Kleinholz zerlegt. Denn hier soll gemeinsam mit Mitarbeiter*innen mit Behinderung, in vielen kleinen Projekten ein neuer Garten entstehen.

„Es soll eine Mischung aus Wohlfühlort und Nutzgarten für unsere Klient*innen werden“, so Monika Wais, Leiterin der Werkstatt Waidhofen. „Mit schattigen Plätzen und Sitz- und Liegemöglichkeiten, aber auch Obst- und Naschecken für die Herstellung von Marmelade oder Geäst für Gestecke. Der Garten soll Abwechslung bieten, also sowohl Kommunikation und Aktivitäten fördern, aber auch Möglichkeiten schaffen, um wieder zur Ruhe zu kommen“.

Unter dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ werden dadurch nicht nur körperliche Aktivitäten gefördert und das Gefühl vermittelt, selbstständig etwas erschaffen zu können, sondern neben Spaß an der Tätigkeit auch Bewegungs- und Handlungsabläufe trainiert und die Teamfähigkeit gefördert.

Jetzt mitgestalten und Projektpartner werden!

Die Neugestaltung des Gartens ist vor allem ein Herzensprojekt der Werkstatt-Mitarbeiter*innen mit Behinderungen. Daher freut sich das gesamte Team sehr über Unterstützung und Mithilfe bei einzelnen Projekten, wie z.B. der gemeinsame Bau eines Nützlings-Hotels, die Pflanzung eines Baumes, oder das Anlegen einer Kräuterspirale. Weitere Ideen sind herzlich willkommen!

„Hier kann sich wirklich jeder engagieren, seien es Gemeinden, Vereine, Schulklassen oder auch Unternehmen. Auch Pflanzenspenden sind herzlich willkommen, das können auch Ableger sein. Wenn man ohnehin jedes Jahr z.B. unzählige Brombeerableger oder ähnliches aussticht, dann denken Sie doch bitte an unser Projekt und melden sich bei uns“, bittet Monika Wais schon jetzt voller Tatendrang.

Die Caritas Werkstatt Waidhofen an der Thaya freut sich über Ihre Mithilfe und Unterstützung. Bei Interesse melden Sie sich gerne ab sofort bei Monika Wais unter 02842/52488 oder wst.waidhofen@caritas-stpoelten.at.

