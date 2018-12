In frischen Farben strahlt mittlerweile die Fassade des ehemaligen Golfhotels, das derzeit von der „Property Stewardship GmbH“ zu einem Psychotherapie-Zentrum umgebaut wird.

Während die Fassade das sichtbarste Zeichen für den Umbau ist, findet der Löwenanteil der Arbeiten dahinter im Inneren des ehemaligen Hotels statt. Aktuell gilt es vornehmlich, durch den längeren Leerstand aufgetretene Schäden des Gebäudes zu beheben bzw. weitere Folgeschäden zu vermeiden. „Die Schäden wurden überwiegend durch Wassereintritt verursacht. Die Feuchtigkeit drang in Zwischendecken ein, die Folgen reichen von Wasserflecken bis zu Schäden an der Struktur“, fasst Geschäftsführer Josef Pergrin zusammen.

Er erwarb das Hotel am 16. August um einen siebenstelligen Betrag. Besichtigungen vor dem Kauf durch Sachverständige konnten längst nicht alle Schäden aufdecken. „Vieles sieht man erst, wenn man aufstemmt. Das ist alles ein Riesenaufwand“, erklärt Pergrin. Er rechnet damit, dass die Kosten für die endgültige Wiederherstellung des Gebäudes den Kaufpreis bei Weitem übersteigen werden. Aktuell wird gerade daran gearbeitet, die nur teilweise funktionierende Heizanlage auf Vordermann zu bringen.

„In den Zuleitungen für die Getränkeautomaten waren Wühlmäuse drin“. Josef Pergrin, Geschäftsführer der Property Stew ard ship GmbH, über den Zustand des Golfhotels.

Aber auch scheinbare Kleinigkeiten wie die Zuleitung für die Getränkeautomaten müssen getauscht werden. „Da waren Wühlmäuse drin, das muss natürlich alles neu gemacht werden“, erzählt Pergrin beim Rundgang durch das Hotel. Die Idee, ein Therapiezentrum für Psychotherapie zu errichten, hat er schon länger. „Ich habe mit 16 Jahren mit einer Schulkollegin und ihren Eltern heftige Dinge erlebt, meine Schwester ist Therapeutin, meine Mutter Zahntechnikerin. Der Sozial- und Gesundheitsbereich wurde mir also schon ein wenig in die Wiege gelegt“, sagt Pergrin, der bisher als Prokurist eines Kur-Bereiches für Herz-Kreislauf-Patienten in der Slowakei tätig war.

Im Vollausbau wird das Therapiezentrum in Waidhofen Platz für 80 Patienten bieten, die von einem Team aus Pychiatern, Allgemeinmedizinern und Therapeuten betreut und wieder fit für ein eigenständiges Leben gemacht werden sollen. „Es geht da zum Beispiel um Leute mit Burnout, oder Personen, die durch eine Verkettung von Ereignissen alles verloren haben und sich nichts mehr zutrauen. Diese Leute wollen wir von Grund auf aufbauen und wieder zu vollwertigen Mitgliedern der Gesellschaft machen“, erläutert Pergrin, der das Zentrum als Geschäftsführer leiten wird.

Die Lage abseits der Stadt in einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet sei für diese Zwecke ideal, da äußere Einflüsse, die der Therapie nicht dienlich seien, vermieden werden. In Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungsträgern soll das Zentrum ein überregionales Betreuungsangebot bieten, mit dem ganzen Bundesland als Einzugsgebiet. Behandelt werden nur Erwachsene ab 18 Jahren auf freiwilliger Basis, es handelt sich also keineswegs um eine „geschlossene Anstalt“, sondern vielmehr um einen „Lückenschluss“ zwischen der stationären Behandlung in einer psychiatrischen Abteilung einer Klinik und einer ambulanten Psychotherapie.

Geplant ist eine Fertigstellung und Eröffnung bis Sommer oder Herbst 2019. Das Therapiezentrum wird in der Anfangsphase etwas 25 Menschen einen Job bieten, wobei Pergrin einen möglichst großen Teil der Belegschaft in der Region suchen will.