Das ehemalige Lokal „Vronii“ in der Vitiserstraße hat eine neue Betreiberin und einen neuen Namen: Am 4. Jänner eröffnete Kerstin Polly aus Waidhofen das Pub, das ab jetzt „Polly’s“ heißt.

Die gebürtige Eulenbacherin hat ihr bisheriges Berufsleben in der Gastronomie verbracht. Gelernt hat sie in Peygarten bei Ottenstein, zuletzt war sie bei Franz Dakon in Karlstein beschäftigt. Selbstständig war sie vorher noch nie. Nachdem sie in der Nähe des Pubs mit ihrer Familie ein Haus erworben hatte, wuchs in ihr die Idee, in die Selbstständigkeit zu wechseln.

Die Größe des Lokals erschien ihr auch passend. Große Veränderungen gibt es im Lokal vorerst nicht. Wichtigste Neuerung ist wahrscheinlich, dass das Lokal um drei Quadratmeter verkleinert wurde und deshalb nun als Raucherlokal geführt werden kann.

Traditionslokal mit Stammpublikum

Zur Eröffnung stellte sich Bürgermeister Robert Altschach mit einem Blumenstrauß ein und wünschte der neuen Betreiberin alles Gute für die Zukunft. Er bedankte sich dafür, dass dieses traditionsreiche Lokal weitergeführt wird, das auch immer ein Stammpublikum besaß.

„Prägend war auch die Zeit, in der das Lokal ,Käpt’n Cook‘ hieß“, erinnert er sich. „Dieser Name ist bis heute den Besuchern im Gedächtnis.“ Als Vertreter der Wirtschaftskammer war Reinhart Blumberger anwesend. Er stellte sich als Ansprechpartner bei eventuellen Fragen zur Verfügung und überreichte ebenso einen Blumenstrauß.

Geöffnet ist das Lokal täglich, es gibt auch Kleinigkeiten zu essen.