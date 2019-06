In einem Land, in dem die Sonne 22 Stunden lang scheint, schufen die Steinmetze des Vereins „4stein“ in nur 17 Stunden ein Kunstwerk aus Speckstein. Eine Gruppe unter der Leitung von Wolfgang Mahringer jun. nahm am Wochenende beim internationalen Steinnbildhauerfestival im norwegischen Trondheim teil.

Unter den 105 Teilnehmern waren sechs Österreicher, davon drei vom Verein „4stein“. Unter Wolfgang Mahringers Anleitung entstand gemeinsam mit Jennifer Supper und Bernard Mahringer unter dem Titel „Game of Thrones“ ein Stadtwappen Trondheims. Es besteht aus vier Steinen mit einer Krone aus Untersberger Marmor und einer sandgestrahlten blauen Glasplatte. Die Werkstücke wurden am Ende versteigert – das Werk von „4stein“ ging für umgerechnet 250 Euro an eine Privatperson in Trondheim.

Der Verein konnte beim Festival auch neue Kontakte knüpfen und Künstler für das bevorstehende vierte Steinbildhauersymposium in Waidhofen im August gewinnen.