Die einstige Stadtresidenz der Franziska Stoifl aus Thaya ist heute Sitz des Stadtmuseums und steht im Gemeindebesitz. Ein altes Gebäude verlangt, gepflegt zu werden, und das geschah zuletzt in zweierlei Form.

Die Fassade auf jener Seite, die zur Moritz Schadek-Gasse blickt, erneuerten Fachkräfte. Die hölzernen Kastenfenster wurden frisch gestrichten und geputzt. Der Maschinenring stellte hierfür ihre Hebebühne zur Verfügung, weil nicht alles in Armlänge zu erreichen ist. Das Eingangstor erstrahlt ebenso in neuem Glanz.

Karin Widhalm Edith Monaco öffnet das Tor zum Stadtmuseum.

Geplant ist, die Fassadenseite in der Hamernikgasse zu erneuern und im Innenhof sind noch einige, sehr alte Fenster renovierungsbedürftig. „Ansonsten ist das Haus sehr gut in Schuss“, ist Leiterin Edith Monaco froh. Auch darüber, dass die regelmäßigen Veranstaltungen gut besucht seien, zuletzt wie berichtet jene, die Mathematik mit Malerei, Musik und Mohn verband.

„Man muss neue Wege beschreiten, um das Thema ‚Museum‘ attraktiv zu machen“, erläutert sie. „Viele wissen gar nicht, dass Waidhofen so ein tolles Museum hat, und sind ganz überrascht, wenn sie bei uns sind.“ Sie sieht die Aufgabe einer solchen Institution in der Erhaltung der Vergangenheit, in der Pflege der Sammlung und die Aufbewahrung für die Zukunft. Die Objekte und das Wissen müssen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Es hilft nichts, wenn ich sie in den vier Wänden nur horte.“

„Was gerade passiert, ist morgen Geschichte“

Das Stadtmuseum gibt Einblick in die Geschichte der Stadt, der Gegend und Leute. „Das ist unserer Vergangenheit“, sagt Monaco. „Das, was jetzt gerade passiert, ist morgen schon Teil der Vergangenheit“, führt sie aus. „Der Moment, an dem wir weiterschreiten, ist schon Geschichte.“ Sie erzählt, dass Menschen durchaus das Museum als Informationsquelle nutzen. Erst zuletzt habe ein Ehepaar, das sich ein Haus in Waidhofen gekauft habe, wissen wollen, was dort früher war. „Manchmal kommen auch Anfragen aus dem Ausland.“

Die 54-Jährige arbeitet seit 2017 im Museum und wohnt in Dietmanns. „Das Museum ist mehr als ein Arbeitsplatz. Man hängt mit Herzblut dran“, findet sie. „Aber es ist immer wieder eine Herausforderung alles zu erhalten. Es ist etwas Lebendiges, nichts Statisches.“