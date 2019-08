Der Schulstart steht vor der Tür: vor allem für Schüler, Lehrer und Eltern ein wichtiges Ereignis. Auf 221 Taferlklassler aus dem ganzen Bezirk wartet ihre erste Schultüte, die Volks- und Mittelschulen starten mit einem Minus an Schülern. Erstmals gibt es keine einzige Klasse an der Handelsschule, dafür wird es an der Handelsakademie vermutlich wieder elf Klassen geben.

In den 14 Volksschulen des Bezirkes Waidhofen gibt es im neuen Schuljahr 834 Schüler in 47 Klassen. Im letzten Schuljahr waren es 840 Schüler in 46 Klassen. Darunter sind 221 Schulanfänger, gegenüber dem Vorjahr sind das um 13 Taferlklassler weniger.

In den sechs Neuen Mittelschulen werden insgesamt 703 Schüler in 37 Klassen unterrichtet. 2018/19 gab es 730 Schüler in 39 Klassen.

Um zwei Schüler weniger gibt es in der Polytechnischen Schule, die 84 Schüler werden in vier Klassen aufgeteilt, im Vorjahr waren es 86 Schüler in vier Klassen.

Die Sonderschule wird um eine Klasse erweitert und nun siebenklassig geführt. Die Schülerzahl erhöht sich von 31 auf 32.

„Mittlerweile brauchen wir eine Karenzvertretung für die Karenzvertretung.“ AHS-Direktor Roland Senk über den neuen Religionslehrer am Gymnasium

Keine Änderungen bei den Schülerzahlen erwartet sich Direktor Rudolf Mayer von der Handelsakademie und Handelsschule Waidhofen. „Wir haben bisher 55 Anmeldungen und hoffen, mit drei ersten Klassen starten zu können“, meint Mayer. Er rechnet mit 220 Schüler in elf Klassen. „Der seit dem Vorjahr angebotene Zweig Wirtschaftsinformatik Digital Business erfreut sich großen Interesses. Es wird eine erste Klasse dabei geben“, verrät der Direktor.

Dafür ist mittlerweile die Handelsschule „ausgelaufen“. Die letzte dritte Klasse verließ im Juni die Schule, mangels Anmeldungen wird keine erste Klasse mehr geführt. „Sollte es in den nächsten Jahren genügend Anmeldungen geben, werden wir natürlich wieder eine Handelsschulklasse führen“, meint Mayer dazu.

Personell gibt es keine großen Änderungen: Eine Lehrerin kommt aus einem Sabbatical retour, die dafür aufgenommene Übergangskraft wird nicht weiter beschäftigt. Englisch-Lehrer Peter Hobiger tritt nach dem Sabbatical seinen Ruhestand an. Außerdem soll ein Informatiker einige Stunden im Digi-Biz-Zweig das Lehrerteam unterstützen. Fix ist das aber laut Direktor Mayer nicht.

Um zehn bis 15 Schüler weniger gibt es im neuen Schuljahr am Gymnasium Waidhofen. „Wir rechnen mit 485 Schülern, die wiederum in 21 Klassen aufgeteilt werden“, zeigt Direktor Roland Senk auf. Das Lehrerteam bleibt ebenfalls fast komplett. „Es gibt eine Pensionierung, diese Kraft musste aber schon im letzten Schuljahr wergen eines Krankenstandes ersetzt werden“, sagt Senk. Jeweils ein Lehrer aus der Handelsakademie und der HTL in Karlstein werden auch am Gymnasium unterrichten, und Sebastian Senk kommt als neuer Religionslehrer an diese Schule: „Mittlerweile brauchen wir nämlich eine Karenzvertretung für die Karenzvertretung.“

Am Schulgebäude wurde auch in diesen Ferien fleißig gearbeitet. Im Erdgeschoß wurden in den Musik- und Zeichenräumen neue Böden verlegt, alle Klassen erhielten Computeranschlüsse, und das Sekretariat wurde komplett saniert.

HTL: Heuer wieder Mechatronik-Fachschule

Somit ist man für das 150-jährige Bestandsjubiläum gerüstet, das das Gymnasium heuer begeht. Einen Festakt dazu wird es am 18. Oktober geben. Auch der „Tag der offenen Tür“ im Jänner wird im Zeichen dieses Jubiläums stehen. Außerdem soll die unverbindliche Übung „Lernen lernen“ weitergeführt und mit sozialen Komponenten verbessert werden.

Direktor Wolfgang Hörmann kann wiederum auf knapp 200 Schüler an der HTL Karlstein verweisen: „Zwar gibt es zwischen den Ausbildungszweigen Schwankungen, aber die Schülerzahlen sind bei uns seit Jahren gleichbleibend.“ Heuer wird es auch wieder eine erste Klasse für Mechatronik an der Fachschule geben. „Diese gab es im Vorjahr nicht, der Arbeitsmarkt braucht diese Fachkräfte dringend“, so Hörmann.

Das gelte auch für den seit dem Vorjahr neugeführten Zweig „Gebäudemechatronik & Gebäudeinformatik“ an der HTL. „Viele wissen von diesem neuen Angebot noch nichts. Firmen fragen aber schon nach Absolventen“, weiß der Direktor.

Das Lehrerteam muss aufgrund einiger Pensionierungen geändert werden. Die ausgeschiedenen Lehrer werden durch „Neueinsteigern“ aus der Wirtschaft und Lehrern, die auch an anderen HTLs unterrichten, ersetzt. „Wichtig ist, den Bekanntheitsgrad unserer Schule samt Schülerwohnheim zu steigern“, meint Hörmann.