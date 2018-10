Völlig neue Wege will die Tischlerei Blumberger gehen: Mit einer in Österreich einzigartigen Holzerlebniswelt „Anno Lignum“ soll eine höhere Frequenz erreicht werden.

Die Tischlerei ist ein Waidhofner Traditionsbetrieb, der bereits 1864 entstanden ist und vom Großvater des derzeitigen Inhabers Reinhart Blumberger, Stefan Nowotny, 1939 übernommen wurde. Bereits in den 1970er Jahren war die Firma mit der Werkstätte aus der Innenstadt in die Johann-Haberl-Straße übersiedelt, die an das EKZ „Thayapark“ angrenzt. Dort wurde 2011 mit dem „Blumberger Cube“ eine Erweiterung für Verkaufs-, Ausstellungs- und Büroräume geschaffen.

„Wir wollen uns zukünftig weniger auf Messen im Zentralraum präsentieren, sondern die Kunden und Interessenten verstärkt zu uns ins Haus holen, um unsere Kompetenz entsprechend darstellen zu können“, erklärt Betriebsinhaber Reinhart Blumberger.

Holz-Erlebnis-Welt wird einzigartig

Daher soll der Betrieb mit Einbeziehung des „Blumberger Cube“ am bestehenden Standort neu errichtet werden und gleichzeitig zu einem multifunktionalen Geschäftshaus im Rahmen einer in Österreich einzigartigen „Holz-Erlebnis-Welt“ werden.

Multifunktionelle Nutzung bedeutet, dass der Betrieb dann gleichzeitig ein Möbelhaus, eine Tischlerei, eine Schautischlerei, ein Gastro-Event-Erlebnis, ein Museum und einen Erlebnisrundgang bieten soll. „Anno Lignum“ soll ein Ort des alten Wissens, ein Ort des Bewahrens und ein Ort der Weitergabe alter Handwerkskunst an Begeisterte sein.

Das neue Betriebsgebäude wird für 200 Personen und mit einer Dauerveranstaltungsbewilligung ausgestattet sein. Der Möbelhandel wird als Kerngeschäft ausgebaut und die bestehende Tischlerei aufgrund der ständig wachsenden behördlichen Auflagen für Tischlereien auf einen zeitgemäßen Stand gebracht.

Das Geschäftsfeld Restauration - das Lieblingsbetätigungsfeld von Juniorchef Stefan Blumberger - soll bis zu einer Geschäftsübergabe an ihn ausgebaut werden. Handwerkskurse sollen angeboten werden und die Geschäftsbereiche im Bereich der Gastronomie und von Veranstaltungen neu entstehen.

Mit dem Abriss bestehender Gebäude wurde bereits begonnen, spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2019 soll die Holz-Erlebnis-Welt eröffnet werden, das alles jedoch bei laufendem Betrieb von Tischlerei und Möbelhandel. Reinhart Blumberger wird in das Projekt rund 2,2 Millionen Euro investieren.