Faschingsvorstellung: Karl Valentin im TAM

Wer sich am letzten Faschingswochenende dieses Jahres noch einmal richtig gut unterhalten wollte, der war im Theater an der Mauer richtig, denn nach zehnjähriger Pause wurde wieder einmal „Fasching mit Karl Valentin“ gefeiert.

Wortwitz und Situationskomik Valentins sind den TAM-Schauspielern praktisch „auf den Leib geschrieben“, auch wenn sie dafür die Geschlechterrollen manchmal tauschen müssen. Die komödiantischen Talente sind in ihrem Element, bringen das Publikum und manchmal auch sich selbst zum Lachen. Es bleibt kaum ein Auge trocken, wenn sich der Firmling Pepi (Inge Rosenauer) nach Anleitung vom Papa (Eveline Winter) seine erste Zigarre anzündet oder wenn Willi Kainz doch unbedingt die einsame Witwe im „Stadtboten“ finden will, die doch eigentlich im „Landboten“ inseriert hat.

Die berühmten und köstlichen „Semmel(n)knödel(n)“ werden von Christine Reiterer gekocht, die sich auch dieses Mal nicht mit ihrem Ehemann (Willi Kainz) einigen kann, ob es nun „Semmel“ oder „Semmeln“-knödel(n) heißen muss. Ein Multitalent, das sich in jeder Rolle wohlzufühlen scheint, ist Roland Kases, der besonders als „Wilddieb“ begeistern konnte, jedoch auch in Frauenkleidern mit blonder Zopfperücke überzeugt, oder im Nachtkleid am Heuboden eine gute Figur macht.

Gabriela Peterka ist nicht besonders erfreut, dass Roland Kases einen „Adler“ erlegt hat. Foto: Fotos: Edith Hofmann

Doch auch philosophiert wird bei Karl Valentin. Über die Vergesslichkeit oder darüber, was eigentlich ein Fremder ist. Als wahrer Glücksgriff für das Theater an der Mauer erweist sich Gabriela Peterka, die sich in den beiden Sketches hervorragend mit Sonja Deimling und Eva Liebhart ergänzt. Erfreulich, dass es auch Ilse Stumvoll wieder auf die TAM-Bühne gezogen hat. Als Gendarm im „Wilddieb“ und als Besucher im „zoologischen Garten“ konnte sie unter Beweis stellen, dass sie trotz einer zeitweiligen Bühnenabstinenz nichts von ihrer Schauspielqualität eingebüßt hat.

Dass es beim „Teppichklopfen“ und bei den „Ohrfeigen“ dann zu einigen Handgreiflichkeiten kommt, störte das Publikum nicht, im Gegenteil, es spendete tosenden Applaus für die gelungene Darstellung.

Bevor die Vorstellung mit den Trommelversen endete, hatte Helga Reiter noch ihren großen Auftritt als „Buchbinder Wanninger“ und wurde nicht nur für ihre Textsicherheit über weite Strecken bewundert sondern auch für ihre authentische Darstellung.

Karl Valentin im TAM ist einmal mehr ein Beweis dafür, dass es keine großen Bühnenbilder und keinen übermäßigen Aufwand bedarf, um das Publikum mit Enthusiasmus und mit Herzblut niveauvoll zu unterhalten.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.