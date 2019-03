Die Marktgemeinde möchte ihr Bauland-Angebot ausweiten – mit 20 neuen Bauplätzen in Großgerharts und acht neuen Baugrundstücken in Thaya.

So sieht es der Flächenwidmungsplan vor, der in der kommenden Gemeinderatssitzung am 7. März beschlossen werden soll. In Großgerharts befinden sich die geplanten Bauplätze im Bereich der Birkensiedlung in Richtung Waidhofen, in Thaya in der Nähe des Kindergartens.

Die einzelnen Flächen sind zwischen 1.000 und 1.100 m groß. Zur Aufschließung ist in beiden Siedlungsgebieten die Errichtung einer Straße erforderlich, ebenso die Verlegung von Kanal und Wasserleitung. Auch die Glasfaser-Leerverrohrung soll mitverlegt werden.

Nachfrage nach den Bauplätzen ist groß

„Läuft alles nach Plan und geben der Gemeinderat und das Land NÖ grünes Licht, sollten die Bauplätze bis zur Jahresmitte zum Kauf bereit sein“, kündigt Bürgermeister Eduard Köck an. Die Nachfrage ist bereits groß – etwa die Hälfte der geplanten neuen Bauplätze ist schon reserviert.