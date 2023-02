Folkclub-Obmann wechselt nach 34 Jahren

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Nach 34 Jahren als Obmann – mit kurzer Unterbrechung Anfang 2000 – trat Herbert Höpfl im Folkclub einen Schritt zurück und übergab dem bisherigen Stellvertreter Karl Hermann die Führung. Höpfl steht jedoch nach wie vor als Obmann-Stellvertreter dem Club und dem neuen Obmann zur Unterstützung zur Verfügung.

Über viele Jahre beim Musikfest profiliert

„Karl Hermann hat sich schon viele Jahre hindurch mit der Thayabühne beim Musikfest profiliert“, erklärt Höpfl. „Er hat den Enthusiasmus und Idealismus, den wir damals hatten, und ist eine Generation jünger. Das war eine gute Gelegenheit, um den Verein etwas zu verjüngen. Als junger Mensch hat man automatisch einen anderen Zugang zur jüngeren Generation. Und das ist ein guter Wandel, da wir beim Publikum altersmäßig eine große Bandbreite abdecken.“

Seit der Gründung im Team dabei

Herbert Höpfl ist schon seit der Gründung des Folkclubs 1979 durch Christoph „Stoff“ Dangl im Team dabei. Zu Beginn war er als 16-jähriger Schüler bei diversen Arbeiten im Hintergrund involviert, damals noch in der Haydnstraße in einem privaten Kellerlokal. „Für uns war es super, dass es andere Musik in Waidhofen gab“, schildert er heute noch begeistert. 1982 kam er erstmals als Beirat in den Vorstand. 1984 war er bereits Obmann-Stellvertreter. Ebenfalls 1982 hat er mit der „Mojo Blues Band“ die erste Band für das Musikfest engagiert. 1983 programmierte er schon die Hälfte der Bands, und ab 1984 legte er, in Absprache und Beratung mit anderen Vorstandsmitgliedern, das gesamte Programm auf der Hauptbühne fest. Persönliche Highlights seitdem waren für ihn Mick Taylor von den Rollings Stones, Joe Zawinul, Dave Brubeck, The Dubliners, The Chieftains oder Jan Garbarek.

Junge Leute dabei

Karl Hermann stieß über seinen Verein „Salon Ditta“ zum Folkclub, mit dem er die Thayabühne beim Musikfest etablierte. Nach und nach übernahm er immer mehr Tätigkeiten im Vorstand des Folkclubs. Der Generationenwechsel ist auch in anderen Positionen merkbar. „Es gab junge Leute wie Paul und Alexander Kainz, die sich interessiert und engagiert gezeigt haben und die wir letztendlich gefragt haben, ob sie in den Vorstand kommen wollen“, erzählt Karl Hermann. „Natürlich hätten wir gerne mehr Frauen im Vorstand. Aktuell haben wir mit Christine Polt nur eine Frau gefunden, die vorne mitarbeiten will. Wir können eben niemanden dazu zwingen.“

Vieles bleibt unverändert

Was wird sich unter der neuen Führung verändern? „Vieles wird unverändert bleiben“, sagt Karl Hermann. „Der Folkclub ist in gewissen Genres angesiedelt. Wir wählen bewusst Musik, die einen besonderen Charakter und Anspruch hat. Dazwischen darf auch einmal sozusagen ,draufgehaut‘ werden. Wir wollen schon, dass die Leute unterhalten werden und wagen uns auch an Bands heran, die man vielleicht eher der Popmusik zuordnet, um ein erweitertes Publikum anzusprechen, ohne jedoch in den Mainstream abzudriften. Der Gedanke ist, auch ein jüngeres Publikum anzusprechen, aber insgesamt doch stimmig zu bleiben.“

Kooperationen mit Schulen und Vereinen

Gestartet würden auch Kooperationen mit Schulen, bei denen junge Menschen einen Kulturbetrieb von der Organisation über die Technik bis hin zur Gastronomie kennenlernen könnten. Man möchte auf diesem Weg auch junge Leute für die Session-Night gewinnen oder junge Musikbands ansprechen. Weitere Ideen seien Lesungen, Workshops und Kooperationen mit anderen Vereinen. Die neuen Ideen würden auch schon in kleineren Spuren in das diesjährige Musikfest einfließen, ohne den Charakter des Festes grundlegend zu verändern.

