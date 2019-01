Im Wohnzimmer von Sabina Kühtreiber sieht es derzeit aus wie in einer Konfektionierung.

Der Grund: Kühtreiber ist gerade damit beschäftigt, die Kostüme für ihre über 100 Ballettschülerinnen und einen Ballettschüler für den großen Ballettabend 2019 zu nähen.

Ballettabend heuer erstmals an drei Tagen

Der Ballettabend, der alle zwei Jahre stattfindet, steht diesmal unter dem Titel „Zeitenwende“ und bringt das Leben von Gustav Klimt, seiner Muse Emilie Flöge und der damals berühmten Fotografin Madame D´ Ora in Wien und Paris um 1900 in eine Geschichte verpackt mit modernen und klassischen Tänzen auf die Bühne im Waidhofner Stadtsaal.

„Nach dem Ballettabend ist vor dem Ballettabend“ lautet das Arbeitsmotto, denn es dauert zwei Jahre, um die nötigen Vorbereitungs- und Probenarbeiten unter einen Hut zu bringen. Die Tänze werden zunächst in der Musikschule in den einzelnen Klassen einstudiert, zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen die Darsteller erst bei der Generalprobe, wo sich dann zeigen muss, ob der Ablaufplan auch wirklich funktioniert oder ob noch Änderungen nötig sind.

Emsiges Treiben herrscht nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne, wo schnell Kostüme gewechselt und eine Schar von Kindern und Jugendlichen unterhalten und bei der Stange gehalten werden will. Während Sabina Kühtreiber für das Tänzerische und die Kostüme verantwortlich ist, kümmert sich ihr Mann Bruno um die Musik, das Bühnenbild, Licht und den Auftrittsplan.

In den Semesterferien werden die Kostüme fertig sein und anprobiert, falls nötig geändert und die Kinder und Jugendlichen in ihren Kostümen fotografiert.

Die Premiere ist am Samstag, 30. März um 18 Uhr, erstmals gibt es auch zwei weitere Aufführungen, nämlich am Samstag, 6. April um 18 Uhr und am Sonntag, 7. April um 16 Uhr.

Karten sind im Bürgerservice der Stadtgemeinde Waidhofen ab Montag, 11. März, 8 Uhr erhältlich.