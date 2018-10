Eine Wirtschaftsförderung von 12.000 Euro für die neue „City Greißlerei“ führte zu heftigen Diskussionen in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag.

Nicht aber wegen der Höhe, sondern wegen der Auszahlungsmodalitäten. Die Förderung ist als Betriebskostenzuschuss von monatlich 1.000 Euro gedacht. Die ÖVP wollte die Summe, wie Finanzstadtrat Thomas Lebersorger sagte, „aus verwaltungstechnischen Gründen“ auf einmal ausbezahlen. Das störte jedoch den SPÖ-Stadtrat Franz Pfabigan, der zu bedenken gab, dass es ja keine Garantie gäbe, dass der Nahversorger so lange existiert. Würde das Geschäft vor Ablauf des Jahres zusperren, fiele die Gemeinde um die Förderung um. „Seit wann verlangen wir bei einer Wirtschaftsförderung eine Bestandsgarantie? Es ist eben unser Risiko, ob ein Geschäft in so einem Fall Bestand hat oder nicht“, konterte Bürgermeister Robert Altschach.

"Das macht kein gutes Bild nach außen"

Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ), wollte den Einwand, dass die Einmalzahlung aus verwaltungsökonomischen Gründen sein müsse, nicht gelten lassen.

Lebersorger merkte daraufhin an, es gehe vor allem darum, als Gemeinde ein Zeichen zu setzen, dass man hinter dem Nahversorger stehe. „Wenn wir jetzt schon diskutieren, ob er 12 Monate überlebt, macht das kein gutes Bild nach außen“, sagte Lebersorger. Pfabigan stellte klar, dass auch er hinter dem Nahversorger stehe, forderte aber zugleich, dass es klare Spielregeln geben müsse.

Waldhäusl stellte den Gegenantrag, die Förderung monatlich auszubezahlen. Altschach wies darauf hin, dass andere Gemeinden ganze Geschäfte bauen (Thaya) oder die Einrichtung bezahlen (Windigsteig), da sei der Waidhofner Beitrag vergleichsweise klein.

FPÖ und SPÖ stimmten für den Gegenantrag, der mit den Stimmen der ÖVP und IG abgelehnt wurde. Der ursprüngliche Antrag wurde dann einstimmig beschlossen.