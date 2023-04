Waidhofen an der Thaya „Golnar & Mahan Trio“: iranisch-österreichische Jazz-Fusion

Lesezeit: 3 Min GM Gerald Muthsam

Golnar Shahyar, Amir Wahba und Mahan Mirarab begeisterten mit ihrer kosmopolitischen Weltmusik das Publikum im Igel. Foto: Gerald Muthsam

O rientalisch, meditativ und anspruchsvoll - so könnte man in Kurzform die Musik des „Golnar & Mahan Trios“ bezeichnen, das am Samstag im Igel in Waidhofen an der Thaya zu Gast war. Das Ensemble ist eine zeitgenössische iranisch-österreichische Jazz-Fusion aus Wien.