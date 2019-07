Doch so schnell ging es dann doch nicht: „Der Maschinenring informierte uns, dass dazu erst der Vorstand tagen muss, und dass das bis 5. August dauern wird. Erst dann wissen wir, ob der Maschinenring den ganzen Grund kauft oder 1.000 Quadratmeter weniger“, berichtet Altschach am Dienstagmorgen. Parallel dazu werde man in der Zwischenzeit mit Nitsch reden. Als Erstinteressent hat der Maschinenring beim Kauf Vorrang – will er die ganze Fläche, bekommt er sie auch.

26.07.2019 – Wortgefechte in W... „Würde mich als Käufer umdrehen und gehen"