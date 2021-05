„Ausschlaggebend war für mich die Corona Zeit, in der ich viel zu Hause war und mir meine Wohnung zu klein wurde. Da spielte ich schon mit dem Gedanken Hausbau – Hauskauf. Als dann Anfang des Jahres Baugründe in der Heli-Dungler-Siedlung angeboten wurden, war das für mich der logische Schritt einen dieser Bauplätze zu erwerben, da ich ohnehin meine Zukunft in Waidhofen geplant hatte. Wichtig waren für mich die stadtnahe Lage mit Einkaufsmöglichkeiten und Bildungseinrichtungen sowie die Nähe zu meinen Freunden und dem Sportverein SVW. Im Prinzip habe ich hier also den idealen Bauplatz für mich gefunden“, freut sich Ing. Michael Mejta über seine Kauf-entscheidung.

Vor dem Grundstücksverkauf wurde die Vergabe der Erd- und Baumeisterarbeiten für die Errichtung der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage sowie Leitungsbau für die Siedlung beschlossen. Die Firma Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. kam zum Preis von 237.336,80 Euro inkl. USt. zum Zug. Somit ist die notwendige Infrastruktur für die Siedlung sichergestellt.

„Es freut uns, dass wir das Projekt Heli-Dungler-Siedlung so rasch umsetzen konnten und mit Herrn Ing. Mejta nun den ersten Bauherren begrüßen dürfen“, sind Vizebürgermeister NR Ing. Martin Litschauer, Stadtrat Mag. Thomas Lebersorger und Stadtrat Herbert Höpfl stolz auf das Projekt.

Auf der 16.500 m² Gesamtfläche der Heli-Dungler-Siedlung im Nordosten des Stadtgebiets im Bereich der Theo Laube-Straße stehen jetzt noch 15 Bauplätze zum Kauf zur Verfügung. Die Grundstücke haben ein Ausmaß von 788 bis 1.101 m². Der Verkaufspreis für das Wohnbauland beträgt 39,50 Euro pro Quadratmeter exklusive Aufschließungsabgabe. Zusätzlich zum Kaufpreis fallen die Grunderwerbssteuer an das Finanzamt, die Eintragungsgebühr an das Grundbuch und die Vertragskosten an.

Interessenten finden eine Angebotsmappe für die Heli-Dungler-Siedlung auf der Homepage der Stadtgemeinde unter www.waidhofen-thaya.at (unter dem Menüpunkt Wohnen – Bauplätze). Die Angebotsmappe ist auch im Bauamt im Waidhofner Rathaus erhältlich.