Bei der IG Waidhofen gehen derzeit die Wogen hoch: Zuerst wurde ihre Anfrage nach § 22 der Gemeindeordnung zum Siedlungsgebiet Heimatsleitn aus ihrer Sicht von Bürgermeister Robert Altschach nicht beantwortet, eine Aufsichtsbeschwerde der IG Waidhofen sei daraufhin von Altschach unzureichend beantwortet worden.

Inzwischen liegt auch die Antwort der Aufsichtsbehörde vor – die für die IG immer noch nicht zufriedenstellend ausfällt.

Zurück zum Anfang. Neben der Nichtbeantwortung der Anfrage kritisierte die IG in der Aufsichtsbeschwerde außerdem die Art und Weise, wie die Gemeinderatssitzung am 21. November eröffnet wurde. Die schriftliche Stellungnahme Altschachs zur Aufsichtsbeschwerde lege, meint Litschauer, eine eigenwillige Sicht des Bürgermeisters auf manche Dinge dar.

In der um 16 Uhr angesetzten Sitzung fehlten der ÖVP zu Beginn zwei Mandatare, um beschlussfähig zu sein. Der von der SPÖ abgesprungene und seither stets mit der ÖVP mitstimmende Gemeinderat Reinhard Jindrak kam fünf Minuten zu spät, Stadtrat Eduard Hieß sogar 35 Minuten später, da er noch beruflich in Zwettl zu tun gehabt hatte.

Während dieser Zeit telefonierte Altschach mehrfach, auch im Sitzungssaal, was auch in den Medienberichten über diese Sitzung nachzulesen gewesen war. In seiner Antwort schreibt Altschach jedoch, dass nicht im Sitzungssaal telefoniert wurde.

„Wenn man hört, was in den Sitzungen geschieht und jetzt die Stellungnahme liest, hat das oft nichts miteinander zu tun“, meint Litschauer, der bei der Sitzung nicht anwesend war.

Bürgermeister Robert Altschach verweist auf die Antwort der Behörde auf seine Stellungnahme, in der ausgeführt wird, dass sich in der Gemeindeordnung keine ausdrücklichen Regelungen finden, wie pünktlich eine Sitzung eröffnet werden muss.

Da sich zwischen der geplanten und tatsächlichen Zeit der Sitzungseröffnung keine Gemeinderatsmitglieder entfernt oder Widerspruch erhoben haben, sieht die Behörde (noch) keine Verletzung der Formalbestimmungen der Gemeindeordnung.

Sie weist jedoch darauf hin, dass in künftigen Fällen eine große Ausdehnung dieses Zeitraums eine Gesetzeswidrigkeit darstellen könnte. Zur Nichtbeantwortung der Anfrage zur Heimatsleitn weist die Aufsichtsbehörde darauf hin, dass dieser Punkt in der nächsten Gemeinderatssitzung nachgeholt werden muss. „Zu den übrigen Beschwerden stellte die Behörde keine Beanstandungen fest“, betont Altschach.

Nicht im Schreiben der Aufsichtsbehörde enthalten ist eine Antwort zur Kritik am mittelfristigen Finanzplan für 2020 bis 2024, in dem für den Kanalbau in den Ortschaften Matzles, Ulrichschlag und Götzles keine Finanzmittel vorgesehen sind.

Litschauer fürchtet, dass diese Vorhaben auf die lange Bank geschoben werden, da Altschach in seiner Stellungnahme an die Behörde schrieb, dass diese Vorhaben in der laufenden Gemeinderatsperiode nicht mehr umgesetzt werden.

Altschach stellt zu diesem Punkt fest, dass Litschauer seinen Vorsitz im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Beleuchtung und Umwelt Ende 2018 freiwillig zurückgelegt hat und „damit auf eine wesentliche Gestaltungsmöglichkeit verzichtet hat“.

Zum mittelfristigen Finanzplan merkt Altschach an, dass dieser geändert werden kann: „Das ist nur eine Frage von Anträgen und den dazu notwendigen Mehrheiten. Ich kenne aber keine diesbezüglichen Anträge der IG.“ Er könne keine Aussagen darüber machen, was nach der Wahl 2020 passieren wird.

Gehart: „Litschauer soll Zeugen nennen“

Abgesehen von der Aufsichtsbeschwerde kritisiert die IG auch, dass Rechnungen aus den einzelnen Ressorts nur noch dem Bürgermeister und nicht mehr auch den Stadträten zur Unterschrift vorgelegt werden. Hier verweist Altschach auf den Prüfungssausschuss, wo die IG einen Sitz habe.

Litschauer kritisiert das Vorgehen der Aufsichtsbehörde, nur mit dem Bürgermeister zu sprechen. Dies sei jedoch, wie Alfred Gehart von der Gemeindeaufsicht erklärt, das übliche Verfahren. „Wir glauben zunächst einmal dem Beschwerdeführer und dem Bürgermeister“, stellt Gehart klar. Wenn Litschauer Zeugen nennen könne, solle er dies tun.