Josef Zöchmeister an seinem 88. Geburtstag verstorben

Mit größter Betroffenheit wurde in der Gemeinde Ludweis-Aigen die Nachricht vom Ableben von Josef Zöchmeister aus Liebenberg aufgenommen, der am 17. März, an seinem 88. Geburtstag, verstorben ist.

Josef Zöchmeister prägte jahrelange das öffentliche Leben in der Gemeinde Ludweis-Aigen. Er war 18 Jahre im Gemeinderat tätig und übte zwei Jahrzehnte die Funktion des Ortsvorstehers von Liebenberg aus.

Für die Freiwillige Feuerwehr Liebenberg war er 33 Jahre lang an der Spitze als Kommandant tätig.

Besonders zu erwähnen ist sein persönlicher Einsatz beim Roten Kreuz, bei dem er bereits ab dem Jahr 1958 tätig war, bis er aus Altersgründen diese Funktion nicht mehr ausüben konnte. Gemeinsam mit seiner Gattin war er bei den Rot Kreuz Festen immer Helfer und besonders zu erwähnen waren seine Fahrtendienste beim Roten Kreuz. Für die Gemeinde leitete er ab dem Jahr 1973 laufend das Blutspenden in Ludweis bis es Astrid Zeilinger und Werner Kronsteiner im Jahr 2011 übernahmen.

Der Verstorbene wird am 24. März, ab 13.30 Uhr, in der Pfarrkirche Aigen aufgebahrt und nach dem Trauergottesdienst um 14 Uhr im Familiengrab bestattet. Anstelle von Kranz- und Blumenspenden wird gebeten, den vorgesehenen Betrag für die Rotkreuz-Bezirksstelle Waidhofen zu spenden. Eine Spendenbox wird in der Kirche bereitgestellt.

