Der Kammerchor Albert Reiter zählt zu den besonders engagierten und ambitionierten Chören der Region. Der Chor wurde 1970 von Hermann Reiter gegründet und besteht aus rund 20 Mitgliedern aus der Region um Waidhofen und ist nach dem Waidhofner Komponisten Albert Reiter benannt. Derzeit ist Ursula Peis Chorleiterin.

Preis ist Musikpädagogin und Germanistin am Gymnasium Waidhofen und kam 1989 nach Waidhofen. Seit dieser Zeit ist sie Mitglied des Reiter Chors, nach dem plötzlichen Tod von Chorleiter Hermann Reiter wurde sie im Jahr 2005 mit der Chorleitung betraut.

"Es gibt nicht nur Soloauftritte"

Der Anspruch des Chores ist, sich „an der Kunstliteratur aller Epochen zu messen“, aber es gibt nicht nur Soloauftritte, sondern auch gemeinsames Singen, zum Beispiel mit dem Blasorchester Waidhofen oder dem gemischten Chor des Gesangs- und Musikvereins.

Derzeit singen vier Chormitglieder bei „Capella Ars Musica“ in Horn, die dort das Verdi Requiem aufführen. Für den November sind Fernsehaufnahmen mit dem Landesstudio Niederösterreich für den „klingenden Adventkalender“ geplant, die vermutlich bereits am 18. Dezember gesendet werden.

Ursula Preis leitet seit 2005 den Kammerchor Albert Reiter in Waidhofen. | privat

Ursula Preis weiß, dass viele Chöre Nachwuchsprobleme haben. Sie sieht einen Grund darin, dass in vielen Musikschulen Popularmusik unterrichtet wird und die Talente in diese Richtung verloren gehen. „Singen ist durchaus in, viele Menschen wollen sich aber nicht mehr verpflichten, Woche für Woche für die geplanten Aufführungen proben zu müssen.

Der Waidhofner Kammerchor probt jeden Freitag um 19.30 Uhr in seinem Probenlokal in der Niederleuthner Straße.