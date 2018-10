Einen Dringlichkeitsantrag stellte Bürgermeister Robert Altschach in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, zusätzlich einen Punkt über den Ankauf von Grundstücken auf die Tagesordnung zu setzen, allerdings im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung.

Während dieser Antrag auf Aufnahme in die Tagesordnung noch einstimmig angenommen wurde, passierte dann eben im nicht öffentlichen Teil die große Überraschung. Der Grundstückskauf erhielt keine Mehrheit. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Der ÖVP fehlten die Gemeinderäte Susanne Widhalm und Oswald Farthofer und auch der von der SPÖ abgesprungene Gemeinderat Reinhard Jindrak, der für die ÖVP seit geraumer Zeit de facto die absolute Mehrheit sichert, war nicht anwesend. Von der FPÖ fehlte Gemeinderat Marco Burggraf, von der IG Waidhofen Gemeinderat Erich Eggenweber. Damit stand es 12:12 und der Antrag bekam keine Mehrheit.

Preis für das Grundstück zu hoch?

Welchen Grund wollte die ÖVP also kaufen? Nach umfangreichen NÖN-Recherchen dürfte es sich um Grundstücke im Gesamtausmaß von rund sechs Hektar auf dem Gelände des ehemaligen Golfplatzes in den Katastralgemeinden Altwaidhofen und/oder Hollenbach gehandelt haben. Diese wollte die ÖVP um einen Preis von rund 250.000 Euro erwerben, angeblich um die Grundstücke für einen eventuellen Grundstückstausch zur Verfügung zu haben. Kritisch angemerkt wurde bei den Recherchen von mehreren Personen auch, dass der Preis für diese als Grünland gewidmeten Grundstücke eher zu hoch gewesen sei, weil erst vor kurzem ähnliche Flächen am ehemaligen Golfplatz um rund 50 Cent pro Quadratmeter billiger verkauft worden seien.

Natürlich konfrontierten wir Bürgermeister Robert Altschach am Montag mit den Gerüchten. Er wollte jedoch zu dem Tagesordnungspunkt keinerlei Stellungnahme abgeben, eben weil dieser im nicht öffentlichen Teil behandelt worden sei. Auch über das Abstimmungsergebnis wollte er nichts sagen. Altschach räumte lediglich ein, dass der Grundstücksankauf auf Wunsch des Verkäufers im nicht öffentlichen Teil angesetzt worden war.

Sicherlich nur ein „böses“ Gerücht ist eine Erzählung, dass im nicht öffentlichen Teil gefragt worden sei, warum man den Tagesordnungspunkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandeln müsse und der Bürgermeister darauf geantwortet hatte, dass es sonst am Mittwoch wieder in der NÖN stünde. Nun, es steht trotzdem am Mittwoch in der NÖN!