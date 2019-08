Nachdem in den vergangenen Wochen einige NÖN-Leser Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) Untätigkeit bei der Ersatzbeschaffung einer neuen Kühlanlage im Stadtsaal vorgeworfen hatten, meldet sich Waldhäusl nun bei der NÖN zu Wort.

„Ich selbst konnte keinerlei Handlungen setzen, weil ich gar nicht eingebunden war. Altschach hat vor seinem Urlaubsantritt Stadträtin Biedermann angewiesen, einen entsprechenden Auftrag zu unterfertigen. Ein grober Unfug, weil dies rechtlich schlichtweg unmöglich ist“, stellt Waldhäusl klar. Der Bürgermeister sei wohl schon in Urlaubslaune gewesen, denn er hätte schon bei Bekanntwerden des Problems mit der alten Kühlanlage handeln müssen.

„Wenn sich Waldhäusl nicht auskennt, gibt es Mitarbeiter am Amt, die ihm Sachlage erklären können. “ Robert Altschach, ÖVP

Einwände, dass man auch in der Verwaltung nicht genau gewusst habe, wie in Abwesenheit des Bürgermeisters zu handeln sei, lässt Waldhäusl nicht gelten: „Seitens der Verwaltung gab es keinerlei Verfehlungen, es war auch rechtlich alles korrekt abgeklärt.“ Bürgermeister Robert Altschach bezeichnet Waldhäusl Äußerungen als „Schwachsinn“: „Es ging nur darum, das schriftliche Angebot der Firma Schubert zu unterzeichnen. Dieses langte während meines Urlaubs ein. Die Beauftragung einer Ersatzbeschaffung hätte er sich durchaus zutrauen können. Wenn er sich nicht auskennt, gibt es Mitarbeiter am Gemeindeamt, die ihm die Sachlage erklären können.“

Derzeit kommt wegen der Lieferzeit der Geräte ein Provisorium zum Einsatz.