Auch wenn der Fokus vermeintlich unscharf ist, haben die jungen Künstlerinnen Judith Kerndl und Esther Stern eine konkrete Vorstellung von ihren Arbeiten.

„Blurry Focus“ heißt die aktuelle Ausstellung in der „Kunst.Galerie.Waldviertel“ in der die beiden Zeichnungen, Fotografien und Objekte zeigen. Kerndls Grafiken lassen sich am besten als „chaotische Studien“ beschreiben. Auf meist grobem Papieren oder Finnpappe erfasst, stellen die Skizzen auf surreale Weise Alltagseindrücke und Strukturen dar.

"Alles hat das Potenzial, Kunst zu sein"

Judith Kerndl ist 1989 in Zwettl geboren. Sie hat an der Akademie der Bildenden Künste in Wien (Klasse Gunter Damisch) studiert, nun arbeitet sie als Filmrequisiteurin und freischaffende Künstlerin.

„Szenen, Objekte, Gedanken und Ideen, ein flüchtiger Klang oder Schatten – schier alles hat das Potenzial Kunst zu sein. In dieser Kulisse bewege ich mich“, erklärt Kerndl. „Einen dieser Kunstmomente mittels meines Zeichenstifts zu erfassen, löst eine Ereigniskette an Arbeitshandlungen aus. Meine Zeichnungen stehen für die simple Konnotation einer unmöglich wiederzugebenden Momentaufnahme.“

Versuch, Dynamik der Natur einzufangen

Esther Stern ist in Wien geboren und aufgewachsen. Seit 2013 ist sie professionelle Freelance-Fotografin. Sie hat verschiedene Erfahrungen in Multimedia, wie Film, Fotografie, Print und Radio, gesammelt. Sie studiert derzeit an der Akademie der Bildenden Künste in Wien.

Sterns abstrakte Fotografien sind meist im Winter entstanden. 2021 ist es ihr erstmals gelungen, unter Verwendung neuer Techniken Arbeiten im Sommer aufzunehmen. Ihr „Artomat“-Projekt beschäftigt sich mit obsoleten Maschinen (wie Kondomautomaten) und fehlenden Sozialkontakten während der Pandemie.

Ihre Arbeiten wagen den Versuch, die Dynamik und stetige Bewegung der Natur einzufangen. Analoge Techniken wurden auf das digitale fotografische Medium angepasst und verwendet um, auf eine unkonventionelle Art und Weise, Landschaften abzulichten. Die Serie bewegt sich auf einer Grenze zwischen Fotografie und Malerei und stellt die Welt auf erfrischend abstrakte Art und Weise dar. Frei von der Struktur des „objektiven Realismus“, schafft sie eine Welt von individuell interpretierbaren Farben und Formen, welche es dem Betrachter ermöglicht, sich in die Weiten seiner eigenen Fantasie zu vertiefen.

Kunst- und Architekturhistoriker Georg Wilbertz eröffnete am Freitag die Ausstellung, zu sehen ist sie noch bis 12. September.