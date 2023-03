Lehre gibt es jetzt auch beim „Mäci“

Der Fast-Food-Konzern sucht obendrein Lehrlinge. Dass so etwas überhaupt bei McDonald’s möglich ist, wissen viele sicher nicht. Mit der persönlichen Info-Veranstaltung in Kooperation mit dem AMS sollte Interesse geweckt werden.

McDonald’s-Leiterin wünscht sich mehr Lehrlinge

„Wir haben bereits 29 Mitarbeiter für den Waidhofner Standort gefunden, aber eben noch keine Lehrlinge“, berichtet Franchise-Nehmerin Renate Marschalek. Die Möglichkeit zur Lehre bei McDonald’s gäbe es schon seit Längerem, doch aktuell sei man schwach besetzt. „Junge Menschen wollen oft Flexibilität, und mit einer Lehre ist man gleich gebunden“, meint sie zu den Gründen für die Flaute. Dabei gebe es zahlreiche Vorteile, wie eine fixe Anstellung in einer leitenden Position nach dem Abschluss und die Möglichkeit, an jeden anderen Standort wechseln zu können. Mehr Flexibilität gehe eigentlich nicht.

„Wenn jemand später vielleicht einmal nach Wien möchte, ist das problemlos möglich“, sagt Marschalek, die mit der Eröffnung des Waidhofner McDonald’s ihren bereits sechsten Standort als Franchise-Nehmerin übernimmt. Die Eröffnung ist am 4. April.

Voller Erfolg für Premieren-Veranstaltung

Zuvor wurde mit dem „McDonald’s Job Day“ noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt. Karin Probst, Human-Resources-Direktorin bei McDonald’s Österreich, freute sich über das große Interesse an der Veranstaltung: „Der McDonald’s Job Day in Waidhofen ist eine österreichweite Premiere. Umso erfreulicher ist es, dass wir so viele Interessenten persönlich begrüßen durften. Wir wollen uns damit für künftige Mitarbeiter sichtbar machen und Vorurteile aus dem Weg räumen.“

Ein Job mit starkem Team-Gefüge

„Viele stellen sich die Arbeit nur mit Stress verbunden vor, aber wie es wirklich hinter den Kulissen läuft, bekommt man als Gast gar nicht mit“, meint auch der Pressesprecher von McDonald‘s Österreich, Wilhelm Baldia.

Dabei streicht er vor allem den starken Team-Zusammenhalt im Betrieb hervor. Viele Fortbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen würden die Karriere bei McDonald’s auszeichnen. „Wer als Lehrling ausgebildet wird, kann später ein Restaurant führen, denn auch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung ist dabei“, erklärt Probst. Der Weg stehe offen, und so sei beispielsweise auch die Arbeit in der Servicezentrale möglich.

Derzeit beschäftigt McDonald’s österreichweit 9.600 Menschen. Für den neuen Standort in Waidhofen werden vor allem noch Mitarbeiter in den Bereichen Service, McCafé, Küche und Gästebetreuung gesucht.

