Mögliche Gründung: Verband der Museen geplant

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Der Verein Zukunftsraum Thayaland hatte die Museumsverantwortlichen des Bezirks Waidhofen zu einem Informationsabend in die AnnoLignum Holz-Erlebnis-Welt eingeladen. Thema der Veranstaltung am 1. Februar war die mögliche Gründung eines Bezirksmuseums verbandes.

An die 40 Museen gibt es im Bezirk Waidhofen, 25 davon sind beim Museumsmanagement Niederösterreich registriert, eines – das Museum Humanum in Fratres – ist auch Träger des Museums gütesiegels. Entsprechend groß war das Interesse der Museumsbetreibenden an dieser Veranstaltung.

Möglichkeiten, Chancen und Ziele

Wilhelm-Christian Erasmus erläuterte die Möglichkeiten, Chancen und Ziele, die ein Verband aller Museen im Bezirk verwirklichen könnte. Mit gemeinsamer Website, elektronischer Broschüre, Ausstellungen, Messebeteiligungen, Werbung und Auftritten in der Öffentlichkeit, einem Bonifikationssystem für Radfahrer auf der Thayarunde würden die Besucherzahlen steigen. Durch mehr Attraktionen für Gäste mit Kindern wäre es möglich, den Altersdurchschnitt der Museumsbesucher zu senken.

Eine neue Leader-Region, in der 13 Gemeinden des Bezirks vertreten sind, ist im Entstehen, das Interreg-Projekt „Spuren“, zu dem bereits die Gemeinden Raabs, Waidhofen, Dobersberg und Waldkirchen ihre Zusage erteilten, soll eingereicht werden. Auch Förderungen für Projekte und Investitionen könnten mit Unterstützung des Museumsverbandes beantragt werden.

Nach der darauffolgenden, angeregten Diskussionsrunde bat Willi Erasmus die Teilnehmer, bis zur nächsten, noch zu planenden Zusammenkunft Vorschläge, Ideen, Aktivitäten und Engagements zu überlegen und entwerfen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.