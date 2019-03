Navi leitet Paketdienst über Rodelberg .

Am Freitag wurde die Feuerwehr Waidhofen/Thaya zu einer Fahrzeugbergung in die Moritz Schadek Gasse alarmiert. Das Navigationsgerät eines Paketzustellers hatte den Fahrer falsch geleitet und das Fahrzeug blieb in Folge weit abseits der Straße stecken.